Lucasfilm Games ist weiter in voller Fahrt. Nach der überraschenden Ankündigung eines neuen Indiana-Jones-Spiel, geht es nun mit Star Wars weiter. Wie das englischsprachige Magazin Wired berichtet, arbeitet Ubisoft an einem Spiel in der weit, weit entfernten Galaxis.

Viele Infos zum neuen Spiel sind bisher nicht bekannt. Gemäß der Angaben im Artikel entsteht das neue Spiel bei Ubisoft Massive, den Machern von The Division. Als Director dient Julian Gerighty, der zuvor an The Crew und The Division 2 beteiligt war, während auf der technischen Seite Massives eigene Snowdrop-Engine zum Einsatz kommt.

Keine Exklusivlizenz mehr für EA

Die Ankündigung ist vor allem deshalb überraschend, weil eigentlich bislang noch Electronic Arts im Besitz der Exklusivrechte für Star-Wars-Videospiele war. Der Deal mit Disney, der 2013 geschlossen wurde, sollte eigentlich zehn Jahre lang gelten - also bis mindestens 2023.

Die Ankündigung des neuen Star-Wars-Spiels erfolgt aber bereits jetzt, zwei Jahre vor dem eigentlichen Ablauf. Gegenüber Wired wollte Lucasfilm die Exklusivrechte nicht kommentieren. Electronic Arts werde aber auch in Zukunft weiterhin Spiele im Universum von Star Wars entwickeln.

"EA war ein sehr strategischer und wichtiger Partner für uns und wird das auch bleiben. Aber wir hatten das Gefühl, dass es noch Platz für andere gibt. "

Laut des Wired-Berichtes hat sich auch Ubisoft CEO Yves Guillemot persönlich zu dieser neuen Partnerschaft geäußert. Der Mitgründer des Publishers berichtet von einer engen Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games:

"Die Star Wars Galaxie ist eine unglaubliche Quelle der Motivation für unsere Teams, um unser Medium nach vorne zu bringen. Neue Welten, Charaktere und Geschichten zu erschaffen, die Teil der Star-Wars-Lore werden, ist eine unglaubliche Gelegenheit für uns. Wir sind sind froh, dass unser Studio Massive eng mit Lucasfilm Games zusammenarbeitet, um ein neues Star-Wars-Abenteuer zu erschaffen, das anders wird als alle bisherigen. "

Star-Wars-Spiele haben eine lange Geschichte und die Lizenz lag schon bei vielen Entwicklerstudios.

Von offizieller Seite noch keine Bestätigung

Kurios: Dem Artikel von Wired liegt bislang keine offizielle Ankündigung zu Grunde. Technisch gesehen gibt es für dieses neue Star-Wars-Spiel also noch keine Bestätigung, abseits der Behauptungen von Wired. Da der Artikel aber recht umfangreich aufgesetzt wurde und mit exakten Zitaten bestückt ist, könnten hier exklusive Infos ein wenig zu früh an die Öffentlichkeit geraten sein.

Wir haben bei Ubisoft nachgefragt, der Publisher will dazu bislang allerdings noch kein Statement abgeben. Genießt diese Infos daher vorerst mit einer gewissen Skepsis. Auch Lucasfilm Games hat anders als beispielsweise bei Indiana Jones gestern noch keinen Tweet abgesetzt.