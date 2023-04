Star Wars Jedi: Survivor startet mit desaströsen Steam Reviews

Star Wars Jedi: Survivor kämpft zum PC-Release mit Technikproblemen.

Eigentlich ist Star Wars Jedi: Survivor, der Nachfolger zu Fallen Order, ein richtig gutes Spiel geworden. Unser Dimi lobt in seinem Test die tolle Geschichte, das verbesserte Kampfsystem und noch viel mehr.

Wenn da nicht die grausige Technik wäre, die dem neuen Star-Wars-Spiel von EA das Rückgrat bricht. Massive Performance-Probleme, die selbst auf einer GeForce RTX 4090 auftreten, und zahlreiche Bugs sowie Abstürze sorgen für Frust.

Auch bei den Spielerinnen und Spielern auf Steam, denn schon wenige Stunden nach dem Release gibt's erste wütende Reviews.

Vernichtende Bewertungen der Steam-Spieler

Dass PC-Spieler sich mit einer technisch problembehafteten Version herumschlagen müssen, scheint in den vergangenen Monaten ein trauriger Trend geworden zu sein. Egal, ob Hogwarts Legacy, The Last of Us oder Forspoken - viele große Releases des Jahres 2023 kämpfen mit Bugs und mieser Performance.

Star Wars Jedi: Survivor bildet da keine Ausnahme. Dementsprechend wütend sind die ersten Spieler, die sich auf Steam zum Action-Adventure äußern. Von den ersten Rund 1.000 User Reviews fallen 75 Prozent negativ aus. Ein Wert, mit dem sich Survivor derzeit fast in die Liste der am schlechtesten bewerteten Steam-Spiele einreihen könnte.

Der Spieler EsE schreibt etwa, dass er das Spiel nicht einmal starten kann:

Kurz nach dem Titelbildschirm stürzt das Spiel ab. Ich schaffe es nicht einmal bis zum Hauptmenü.

Ich habe die Treiber aktualisiert und den PC neu gestartet und so weiter. Hoffentlich beheben sie es bald, denn das ist einfach inakzeptabel.

Ganesh69 will hingegen einen Grund für die miese Performance ausfindig gemacht haben: Die Grafikkarte wird einfach nicht voll ausgelastet, egal, was ihr tut:

Das Spiel nutzt nicht die volle GPU-Leistung, egal welche Einstellungen verwendet werden. Alle Kombinationen ausprobiert, aber immer noch Einbrüche auf 30 fps, Respawn muss 100% GPU-Nutzung garantieren, um dieses Chaos zu beheben.

Neben wütender Kritik gibt's aber auch wieder viele lustige Reviews zu lesen - hier ein paar Highlights:

Star Wars CPU Survivor Santiago Santiago

Das Spiel läuft so gut wie Brendan Fraser in The Whale Kyle

Bei diesem Spiel könnte man die Bilder pro Sekunde auch in Sekunden pro Bild umbenennen. Kman

Offenbar sind aber nicht alle Spieler von den Technikproblemen betroffen. Expenda berichtet, dass das Spiel mit 60 fps ohne Probleme laufen würde. Und laut Skrich soll das erste Gebiet zwar furchtbar stottern, die Performance sich im nächsten aber deutlich verbessert haben.

Wie schaut es bei euch aus? Läuft das Spiel bei euch ebenfalls grottenschlecht oder halten sich die Probleme in Grenzen? Oder macht ihr erst einmal einen großen Bogen um den potenziellen Story-Hit, bis die Probleme aus der Welt geschafft sind?