Es gibt eine Erschütterung der Macht. Aber nur eine kleine. Denn der Release der neuen Star Wars-Serie um Obi-Wan Kenobi verzögert sich minimal. Dafür hat Disney aber ein Trostpflaster für Fans parat: Kenobi startet jetzt am 27. Mai 2022 mit gleich zwei Episoden anstatt nur einer einzelnen. Wir liefern euch alle Infos zu der Verschiebung.

Alles, was ihr sonst zur Kenobi-Serie wissen solltet, haben wir übrigens bereits in einer großen Übersicht zusammengefasst. In dem folgenden Artikel findet ihr das Wichtigste zu Story, Cast, Trailer und mehr der neuen TV-Serie für den Streaming-Dienst Disney Plus.

Kenobi etwas später, dafür zweimal so stark

Serienstart um zwei Tage verschoben: Ursprünglich sollte Kenobi am 25. Mai 2022 auf Disney Plus starten. Jetzt verzögert sich aber die Star Wars-Serie minimal, der neue Release fällt auf den 27. Mai. Dies gab Hauptdarsteller Ewan McGregor persönlich in einer Botschaft an die Fans bekannt.

Warum sich Kenobi verspätet: Konkrete Gründe zur Verspätung der neuen Serie werden nicht genannt. Da der neue Starttermin auf die diesjährige Star Wars Celebration fällt, liegt jedoch nahe, dass der Release von Kenobi mit einem Fan-Screening vor Ort verbunden wird.

Zwei Folgen statt nur einer: Kenobi startet zwei Tage später, aber dafür mit gleich zwei Episoden. In der Regel feiern neue Marvel- oder Star Wars-Serien mit nur Folge ihr Debüt. Kenobi stellt damit eine der wenigen Ausnahmen unter den Produktionen für Disney Plus dar.

Wie geht es mit den restlichen Folgen weiter? Die ersten zwei Episoden von Kenobi erscheinen mit dem 27. Mai 2022 an einem Freitag. Die vier restlichen Episoden werden aber unabhängig davon jeweils an einem Mittwoch veröffentlicht. Damit fallen die Termine für die Kenobi-Serie wie folgt aus:

Folge 1+2 am 27. Mai

Folge 3 am 1. Juni

Folge 4 am 8. Juni

Folge 5 am 15. Juni

Folge 6 am 22. Juni

Was genau euch ab dem 27. Mai erwartet, könnt ihr euch schon mal in dem ersten Trailer zur Kenobi-Serie angucken. Welche wichtigen Details und Hinweise darin stecken, haben wir übrigens für euch in unserer umfangreichen Trailer-Analyse zu Kenobi zusammengefasst.

Star Wars auf Disney Plus

Das erwartet euch in der Zukunft: Nach The Mandalorian und The Book of Boba Fett startet mit Kenobi bereits die dritte Star Wars-Serie auf Disney Plus. In der Zwischenzeit werden schon weitere Produktionen wie Ahsoka, Andor, Lando und Co. geplant oder produziert. Wie die Zukunft des Sternenkriegs auf dem Streamingdienst aussieht, erfahrt ihr in unserer Übersicht:

Was für Erwartungen habt ihr an die Kenobi-Serie mit Ewan McGregor? Freut ihr euch auf die Rückkehr des Jedi-Meisters oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!