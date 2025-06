Star Wars hat 8 unterschiedliche Lichtschwert-Farben, doch was bedeuten sie eigentlich?

Anakin hat Zeit seines Lebens drei unterschiedliche Lichtschwert-Farben getragen. Bildquelle: 20th Century Fox

Vor etwa 40 Jahren gab es bei Star Wars lediglich drei Lichtschwert-Farben. Das hat sich jedoch längst geändert und der offizielle Kanon kommt inzwischen auf ganze acht unterschiedliche Färbungen.

Wir verraten euch, welche es sind, welche Bedeutung sie haben und welche bekannten Charaktere sie benutzen.

Die Lichtschwerter in Star Wars: Ein eigener Regenbogen

Woher kommen die Farben? Die Farben stammen nicht, wie man meinen könnte, von der Macht des Jedi oder des Sith, der sie führt. Stattdessen wird die Färbung der Klinge durch einen Kyberkristall bestimmt, der in den Griff eingelassen wurde.

Das blaue Lichtschwert💙

Bedeutung : Die blaue Farbe steht für Mut, Kampfkunst und Gerechtigkeit. Träger gelten auch als Beschützer der Jedi sowie ehemals der Republik.

: Die blaue Farbe steht für Mut, Kampfkunst und Gerechtigkeit. Träger gelten auch als Beschützer der Jedi sowie ehemals der Republik. Bekannte Träger : Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Luke Skywalker und Rey.

: Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Luke Skywalker und Rey. Fun-Fact: Anakins Lichtschwert wurde an Luke weitergereicht und später von Rey gefunden, wodurch es in allen drei Trilogien prominent vertreten ist.

Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker in Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith. Bildquelle: Disney.

Das grüne Lichtschwert💚

Bedeutung : Die grüne Farbe steht für Weisheit und Macht, wodurch Träger gerne zur Beratung herbeigerufen werden. Der Kampf nimmt zwar eine untergeordnete Rolle ein, was jedoch nicht bedeutet, dass sie nicht ordentlich austeilen können.

: Die grüne Farbe steht für Weisheit und Macht, wodurch Träger gerne zur Beratung herbeigerufen werden. Der Kampf nimmt zwar eine untergeordnete Rolle ein, was jedoch nicht bedeutet, dass sie nicht ordentlich austeilen können. Bekannte Träger : Yoda, Qui-Gon Jinn, Luke Skywalker und Kit Fisto.

: Yoda, Qui-Gon Jinn, Luke Skywalker und Kit Fisto. Fun-Fact: Luke sollte ursprünglich nie ein grünes Lichtschwert erhalten. Jedoch gab es in Episode 6 visuelle Probleme mit dem Himmel auf Tatooine, weswegen aus technischen Gründen auf Grün umgeschwenkt wurde.

Der legendäre Meister Yoda in Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith. Bildquelle: Lucasfilm Ltd.

Das rote Lichtschwert❤️

Bedeutung : Die roten Schwerter sind ein Kennzeichen der Sith und stehen für Hass und Zorn.

: Die roten Schwerter sind ein Kennzeichen der Sith und stehen für Hass und Zorn. Bekannte Träger : Darth Vader, Darth Maul, Imperator Palpatine und Kylo Ren.

: Darth Vader, Darth Maul, Imperator Palpatine und Kylo Ren. Fun-Fact: Die rote Farbe des Kyberkristalls wird künstlich erzeugt, indem er durch ein bestimmtes Ritual verunreinigt oder auch zum Bluten gebracht wird.

Darth Vaders Enkel Kylo Ren in Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht. Bildquelle: Lucasfilm Ltd. & TM. All Right Reserved.

Das gelbe Lichtschwert💛

Bedeutung : Die gelbe Farbe symbolisiert eine Ausgeglichenheit zwischen Kampf und Wissen. Getragen werden diese Schwerter vor allem von Jedi-Tempelwächtern.

: Die gelbe Farbe symbolisiert eine Ausgeglichenheit zwischen Kampf und Wissen. Getragen werden diese Schwerter vor allem von Jedi-Tempelwächtern. Bekannte Träger : Rey Skywalker und Jedi-Tempelwächter in The Clone Wars.

: Rey Skywalker und Jedi-Tempelwächter in The Clone Wars. Fun-Fact: Rey baute ihr gelbes Lichtschwert aus ihrem Kampfstab, was es noch einzigartiger macht, als es die Jedi-Waffen ohnehin schon sind.

Jedi-Tempelwächter Yord Fandar in der Serie The Acolyte. Bildquelle: Disney+.

Das lila Lichtschwert💜

Bedeutung : Träger beherrschen sowohl Aspekte der dunklen als auch der hellen Seite der Macht.

: Träger beherrschen sowohl Aspekte der dunklen als auch der hellen Seite der Macht. Bekannter Träger : Mace Windu, (Darth) Revan

: Mace Windu, (Darth) Revan Fun-Fact: Lila Lichtschwerter gibt es nur, weil der Mace-Windu-Schauspieler Samuel L. Jackson persönlich darum bat, um bei der Schlacht von Geonosis in Episode 2 - Der Angriff der Klonkrieger aus der Menge hervorzustechen.

Nick Fury, äh, Mace Windu in Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith im Kampf gegen Imperator Palpatine. Bildquelle: Disney.

Das weiße Lichtschwert🤍

Bedeutung : Das weiße Schwert steht für Neutralität und Unabhängigkeit von den beiden Orden der Macht.

: Das weiße Schwert steht für Neutralität und Unabhängigkeit von den beiden Orden der Macht. Bekannte Trägerin : Ahsoka Tano

: Ahsoka Tano Fun-Fact: Die weiße Farbe entsteht, indem ein rotes Lichtschwert gereinigt wird.

Anakin Skywalkers ehemalige Padawan Ahsoka Tano in der Serie Ahsoka. Bildquelle: Disney+.

Das orangefarbene Lichtschwert🧡

Bedeutung : Viel ist nicht über die Farbe bekannt, allerdings soll sie extrem selten sein. Sie taucht vor allem in Spielen wie Jedi: Fallen Order und Jedi Academy 2: Jedi Outcast auf, jedoch auch in der Ahsoka-Serie. Vermutlich deutet sie auf einen Zwiespalt zwischen den Sith und den Jedi hin, da Träger beide Künste verwenden können.

: Viel ist nicht über die Farbe bekannt, allerdings soll sie extrem selten sein. Sie taucht vor allem in Spielen wie Jedi: Fallen Order und Jedi Academy 2: Jedi Outcast auf, jedoch auch in der Ahsoka-Serie. Vermutlich deutet sie auf einen Zwiespalt zwischen den Sith und den Jedi hin, da Träger beide Künste verwenden können. Bekannte Träger : Baylan Skoll, Shin Hati

: Baylan Skoll, Shin Hati Fun-Fact: Das orangefarbene Lichtschwert taucht in den Star-Wars-Medien so selten auf, dass die GameStar bei der Suche nach einem Fun Fact auf die Community angewiesen ist.

Baylan Skoll auf der Suche nach Admiaral Thrawn in der Serie Ahsoka. Bildquelle: Disney+.

Das Dunkelschwert🖤

Bedeutung : Das schwarze Lichtschwert ist ein mandelorianisches Artefakt, das vom ersten Jedi-Mandelorianer Tarre Vizsla erschaffen wurde. Im Gegensatz zu den anderen Farben existiert das Dunkelschwert nur ein einziges Mal.

: Das schwarze Lichtschwert ist ein mandelorianisches Artefakt, das vom ersten Jedi-Mandelorianer Tarre Vizsla erschaffen wurde. Im Gegensatz zu den anderen Farben existiert das Dunkelschwert nur ein einziges Mal. Bekannte Träger : Tarre Vizsla, Pre Vizsla, Darth Maul, Moff Gideon, Din Djarin und Bo-Katan Kryze.

: Tarre Vizsla, Pre Vizsla, Darth Maul, Moff Gideon, Din Djarin und Bo-Katan Kryze. Fun-Fact: Im Gegensatz zu typischen Lichtschwertern hat das Dunkelschwert keine Runde, sondern eine flache Klinge.

Der Mandalorianer Din Djarin auf dem Werbeposter für The Mandalorian Staffel 3. Bildquelle: Disney.

Jetzt, wo ihr über alle Farben informiert seid: Was glaubt ihr, welche Farbe hättet ihr bekommen, wenn ihr als machtsensible Lebensform im Star-Wars-Universum gelandet worden wäret? Und bei welchen Charakteren habt ihr das Gefühl, dass die Lichtschwert-Farbe irgendwie nicht so richtig passt? Schreibt es und gerne in die Kommentare!