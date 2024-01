»Endlich meine Mutter getroffen«: Zwei Star-Wars-Stars treffen sich zum ersten Mal und Mark Hamill findet die perfekten Worte

Es ist endlich zu einem historischen Treffen zweier Star-Wars-Legenden gekommen! Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wenn wir ehrlich sind, ist Star Wars eigentlich nur ein großes Familiendrama. Bei dem Fall der Republik, sowie dem Aufstieg und der Vernichtung des Imperiums hatte stets irgendein Skywalker seine Finger im Spiel. Dabei lässt sich das Verhältnis zwischen Anakin, Padme, Luke, Leia und auch Rey guten Gewissens als “kompliziert” bezeichnen.

Als großer Held der klassischen Trilogie hatte Luke allerdings nie die Möglichkeit, seine Mutter kennenzulernen: Padmé Amidala starb in Episode 3 - Die Rache der Sith, woraufhin Obi-Wan Kenobi den neugeborenen Luke in die Obhut von Owen Lars auf Tatooine gab. Das Abenteuer des jungen Skywalkers begann dann erst in Episode 4 - Eine neue Hoffnung.

Doch auch die Darsteller der zwei Schlüsselfiguren des Star-Wars-Universums Mark Hamill und Natalie Portman trafen sich über Jahrzehnte hinweg nie. Ein Umstand, über den Hamill immer wieder mal auf Social Media scherzte. Zumindest bis jetzt.

Endlich die eigene Mutter getroffen

Denn im Zuge der Golden-Globe-Preisverleihung 2024 trafen die beiden legendären Krieg-der-Sterne-Schauspieler endlich aufeinander, was Hamill mit perfekt passenden Worten untertitelte: Der 72 Jahre alte Mark Hamill postete auf X (ehemals Twitter) ein gemeinsames Foto mit der 42-jährigen Natalie Portman, endlich seine Mutter kennengelernt zu haben.

1999 wurde Natalie Portman mit 16 Jahren als Padmé Amidala Teil des Star-Wars-Universums. Zu diesem Zeitpunkt lag Mark Hamills Star-Wars-Karriere, die 1977 mit Episode 4 begann, natürlich viel weiter zurück. Es sollte aber 25 Jahre dauern, bis sich die beiden Schauspieler tatsächlich mal treffen konnten.

Sowohl Mark Hamill als auch Natalie Portman drückten zuvor immer wieder mal ihr Bedauern an, bisher nie die Gelegenheit gehabt zu haben, sich kennenzulernen. 2017 traf Hamill dafür zumindest schon einmal auf seinen Vater Hayden Christensen (dem Darsteller von Anakin Skywalker) im Zuge der Star Wars Celebration in Orlando.

Fans beschweren sich gerne mal darüber, dass sich das Krieg-der-Sterne-Universum zu klein anfühlt und sich ständig Leute auf Tatooine treffen. Aber dass sich auf der Erde deren Darsteller über den Weg laufen, stört offenbar niemanden. Ts ts ts.

Übrigens: Wollt ihr mehr dazu erfahren, was aktuell bei Star Wars passiert und auf was für neue Filme und Serien ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr mehr dazu unter den obigen Links. 2024 geht es zumindest schon einmal mit neuen TV-Serien weiter, während der nächste Kinofilm noch ein paar Jahre auf sich warten lässt.