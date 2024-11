Star Wars Outlaws bekommt in wenigen Tagen sein größtes Update mit grundlegenden Änderungen

Am 21. November 2024 starten Kay und Nix bei Star Wars Outlaws ins Update 1.4.

Am 21. November 2024 ist es so weit. Dann erhält Star Wars Outlaws sein bislang größtes Update, Patch 1.4. Die Entwickler wollen mit dem Update laut eigener Aussage einige Kernbereiche des Spiels überarbeiten.

Nachdem mit Patch 1.2 am 4. Oktober 2024 bereits an der Intelligenz der Gegner und Kays Geschicklichkeit geschraubt wurde, stehen nun drei andere Aspekte auf der Agenda - und die Änderungen könnten das Spielgefühl grundlegend verändern.

Drei Bereiche werden überarbeitet

In einem Blogpost schreiben die Entwickler, dass die Änderungen aufgrund des Feedbacks der Spielerinnen und Spieler vorgenommen werden. Was konkret überarbeitet werden soll, beschreiben die Entwickler wie folgt:

Der erste wichtige Bereich, in dem wir das Spiel verbessern wollen, sind die Kämpfe. Hier sehen wir eine echte Chance, dem Erlebnis mehr Tiefe und Spannung zu verleihen und Taktik und Präzision noch mehr zu belohnen. Unser zweiter Schwerpunkt ist die Tarnung, bei der es nicht nur darum geht, die Lesbarkeit und Konsistenz der Feinderkennung zu verbessern, sondern auch darum, euch die Wahl zu lassen, wie ihr jede Begegnung angehen wollt. Unser dritter Schwerpunkt liegt auf der Steuerung der Charaktere, was bedeutet, dass wir die Zuverlässigkeit der Deckung verbessern, die Reaktionsfähigkeit beim Klettern und Kauern erhöhen und die Konsistenz der Steuerung insgesamt verbessern.

Weiter heißt es in dem Text, dass noch mehr Ankündigungen auf die Fans warten:

Ihr könnt euch darauf freuen, mehr Details darüber zu erfahren, wie wir die Wahlmöglichkeiten der Spieler mehr als je zuvor zelebrieren werden, egal ob es darum geht, sich durch Begegnungen zu schleichen, mit dem Blaster in die Schlacht zu ziehen oder alles, was dazwischen liegt. Wir werden in den kommenden Wochen weitere Details zu den Änderungen in diesen und anderen Bereichen bekannt geben, sobald wir weitere Updates für euch bereitstellen.

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Autoplay

Neuer Creative Director

Der Blogpost enthüllt zudem, dass fortan Drew Rechner als Creative Director für Star Wars Outlaws fungiert. Rechner hat den Posten von Julian Gerighty übernommen. Ob Gerighty noch weiter an Star Wars Outlaws beteiligt ist, geht aus dem Post nicht hervor.

Erst im September 2023 war Julian Gerighty zum Executive Producer für die Marke »Tom Clancy's The Division« bei Ubisoft ernannt worden, nachdem er vorher schon Game Director für The Division 2 war. Auf seinem Konto bei X, vormals Twitter, ist zumindest Star Wars Outlaws in der Beschreibung noch angegeben.

Update 1.4 erscheint zusammen mit dem ersten DLC Wild Card am 21. November 2024. Am gleichen Tag ist auch der Steam-Release von Star Wars Outlaws. Erklärtes Ziel von Entwickler Massive Entertainment und Publisher Ubisoft ist es, mehr Spielerinnen und Spieler während des Black Friday und der Weihnachtszeit für den Titel zu begeistern.

Das zumindest ging Ende September bereits aus einer internen Ubisoft-Mitteilung hervor. Grund dafür sind die Verkaufszahlen des Titels, die weit hinter den Erwartungen des Publishers zurückgeblieben sind.