Wenige Wochen vor dem Kinostart von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers am 18. Dezember dürfen wir uns auf viele neue Eindrücke aus dem Film freuen. Einen finalen Trailer gibt es bereits, kürzlich wurden neue Bilder vorgestellt und nun erscheint ein Schwung neuer Filmposter, die einen genauen Blick auf die vielen Helden und Schurken aus dem Finale der Skywalker-Saga werfen.

Wiedersehen mit Rey, Finn und Lando

Dazu gehören natürlich Rey, Finn, Poe, Kylo Ren, sowie Chewbacca und die Droiden BB-8, C-3PO und R2-D2. Die Bilder werfen aber auch einen ersten Blick auf die Neuzugänge des Films: Lando Calrissian, Zorii Bliss, Jannah und der kleine Droide D-O.

Regisseur J.J. Abrams vollendet mit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers die neue Trilogie, gleichzeitig bringt er die gesamte Skywalker-Saga von George Lucas nach neun Filmen und 42 Jahren zu Ende.

Kinostart am 18. Dezember

Mittlerweile hat der Kartenvorverkauf für zu Episode 9 begonnen. Wer noch ein Ticket für einer der ersten Vorstellungen sichern möchte, sollte sich beeilen. Denn schon jetzt ist der Film laut den US-amerikanischen Online-Tickethändlern gefragter als jeder andere Star-Wars-Film der Saga zuvor.

Branchenkenner gehen davon aus, dass er am ersten Wochenende rund 200 Millionen Dollar allein in den US-Kinos einspielen dürfte. Ob er an den sensationellen Erfolg von Episode 7: Das Erwachen der Macht mit 247,9 Mio. Dollar anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Mit rund 155 Minuten Laufzeit ist Episode 9 schon jetzt der bislang längste Star-Wars-Film.

Mehr zu Star Wars