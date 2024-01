Star Wars: Befindet sich der Rey-Film in der Krise? Offenbar gibt es jetzt Entwarnung

Star Wars: Episode 9 wird mit einem persönlichen Kinofilm für Daisy Ridleys Rey quasi fortgesetzt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Daisy Ridley bekommt als Rey ihren eigenen Kinofilm. Und der dürfte für die Zukunft von Star Wars verdammt wichtig werden. Laut Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy soll der Film immerhin eine Art Neuanfang für das Krieg-der-Sterne-Universum darstellen.

Doch jetzt wird das Projekt von Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) von beunruhigenden Berichten überschattet. So soll es zwischen dem Drehbuchautor Steven Knight (Peaky Blinders) und Lucasfilm zu kreativen Differenzen gekommen sein, weswegen der Rey-Film angeblich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Gerücht um Probleme beim Rey-Film

Wenn wir ehrlich sind, wäre es nicht das erste Mal, dass ein neue Star-Wars-Film von Disney aufgrund dessen verschoben oder gar eingestampft wird. Davon, dass es nun Ridleys Rey-Projekt erwischt, will unter anderem World of Reel erfahren haben. So soll Knight so frustriert von der Zusammenarbeit gewesen sein, dass er den Film sogar verlässt.

Die Sorge um den Rey-Film wird außerdem noch zusätzlich angefeuert, dass sich Steven Knight ebenfalls für den geplanten Film zu Peaky Blinders verpflichtet hat. Dessen Produktion soll im Herbst 2024 anlaufen. Darüber hinaus irritierte die kürzliche Ankündigung von The Mandalorian & Grogu, während sich der Rey-Film eigentlich schon länger offiziell in Entwicklung befindet.

Es gibt jedoch Widerspruch

Besagten Gerüchten widerspricht allerdings die Website io9. Die wollen aus direkten Quellen von Lucasfilm erfahren haben, dass an den Spekulationen nichts dran ist. Steven Knight soll weiterhin an dem Rey-Film arbeiten, während Lucasfilm auf die nächste Version seines Drehbuchs wartet.

Fairerweise klingt das nach einem klassischen Studio-Statement, während eine offizielle Ankündigung noch auf sich warten lässt. So bleibt zum Beispiel ebenfalls noch offen, wann der Rey-Film mit Daisy Ridley in der Hauptrolle in den Kinos starten soll.

So oder so: Genießt die widersprüchlichen Berichte um den geplanten Rey-Film auf jeden Fall mit einer gesunden Prise Skepsis!

Din Djarin und Grogu kehren für ihren persönlichen Kinofilm ins Star-Wars-Universum zurück. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Diese neuen Star-Wars-Filme befinden sich in Entwicklung

Es sieht aber zumindest im Moment ganz danach aus, als würde The Mandalorian & Grogu Priorität für Lucasfilm einnehmen, während dafür vielleicht sogar eine vierte Staffel der Star-Wars-Serie auf der Strecke bleibt. Bei dem geplanten Film übernimmt Jon Favreau (Iron Man) die Regie.

Währenddessen arbeitet der neue Lucasfilm-CCO Dave Filoni unter anderem an Ahsoka: Staffel 2 und seiner geplanten Verfilmung von Heir to the Empire. Der Dawn-of-the-Jedi-Film von Regisseur James Mangold (Logan) dürfte noch ein paar Jahre auf sich warten lassen - genau wie die Kino-Projekte von Shawn Levy (Deadpool 3) und Taika Waititi (Thor 3 und 4).

Mehr dazu, was wir aktuell über die Zukunft von Star Wars wissen, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Rey-Film mit Daisy Ridley und auch insgesamt an die neuen Star-Wars-Filme unter Disney? Wie zufrieden seid ihr mit den aktuellen TV-Serien bei Disney Plus und den Leinwand-Abenteuern im Kino? Was würdet ihr euch für zukünftige Projekte wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!