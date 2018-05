Star Wars - Sale zum Fan-Feiertag bei Steam, GOG und Humble Bundle

Möge die Macht mit euch sein, oder wie es im Englischen heißt: May the force (the 4th) be with you! Passend zum legendären Spruch der Jedi gibt es am vierten Mai bei Steam, GOG, Humble Bundle und Fanatical besondere Angebote für Star-Wars-Fans.

Während die Star-Wars-Sales auf Fanatical nur am 4. Mai gelten, laufen die Angebote auf Humble Bundle, Steam und GoG noch bis zum 8. Mai.

Legendär schlecht: Star Wars: Droids im Plus-Report

Sales zum Star-Wars-Tag

Alle Zeichen stehen auf Star Wars: Beispielsweise gibt es in den 2005er Multiplayer-Shooter Star Wars: Battlefront 2 in einigen Shops für unter 3 Euro. Aber auch andere Titel des Franchise wie Star Wars: Knights of the Old Republic oder ganz alte Klassiker wie Rebel Assault sind stark vergünstigt. Eine 26-teilige Complete Edition von Star Wars dürfte das Potenzial haben, Käufer bis zum Beginn realer Sternenkriege zu beschäftigen.

Auch Freunde der Bauklötzchen-Reihe werden fündig, beispielsweise bei LEGO Star Wars 3: The Clone Wars. Hardcore-Fans können im Humble Store sogar alle sechs Teile der Lego-Star-Wars-Reihe für 8 Euro erstehen. Auf GoG und Steam gibt es das gleiche Angebot zum selben Preis. Das gilt aber nicht für alle Angebote, ein wenig Stöbern kann sich also durchaus lohnen.

Beim neuesten Titel des Franchise stehen die Spiel-Foren inzwischen in Flammen, nachdem erwartungsgemäß eine Han-Solo-Season für Star Wars: Battlefront 2 angekündigt wurde. Die Fans sind gespalten, da sich viele lieber zusätzliche Inhalte zu Clone Wars gewünscht hätten. Andere freuen sich über einen Fokus auf den selbstverliebten Schmuggler Han Solo, zumal Ende Mai das passende Spin Off in die Kinos kommt. Hier lest ihr unsere Analyse zum aktuellen Stand von Star Wars: Battlefront 2.