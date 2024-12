Skeleton Crew: In Folge 3 ist ein bekannter Marvel-Schurke so gut versteckt, dass ihr ihn vermutlich überseht

Ihr kennt Alfred Molina bestimmt noch als Marvel-Bösewicht Dr. Octavius. Jetzt hat der Schauspieler einen Gastauftritt in der Star-Wars-Serie Skeleton Crew. Bildquelle: Marvel / Disney

Eine Überschneidung von zwei großen Film-Welten wie Star Wars und Marvel ist nicht ungewöhnlich. Jetzt betritt der Schauspieler hinter einem der besten Spider-Man-Schurken das Universum der Krieg der Sterne: Alfred Molina!

Wir würden wetten, ihr habt ihn nicht erkannt. Denn Molina leiht der Figur Benjar Pranic in Skeleton Crew Folge 3 seine Stimme.

Wer ist Benjar Pranic?

Pranic gehört den humanoiden Amphibien Ishi Tib an, die vom Planeten Tibrin stammen. Die Spezies ist bereits in zahlreichen Star-Wars-Projekten zu sehen. Dabei fungieren sie unter anderem als Handlanger des Gangster-Bosses Jabba The Hutt.

In Skeleton Crew gehört Pranic der Piraten-Mannschaft unter der Führung von Brutus (Fred Tatasciore) an. Ihr wisst schon, der werwolfartige Schistavane mit dem eindrucksvollen Waffengurt. Ihr früherer Kapitän war niemand Geringeres als Jod Na Nawood (Jude Law) selbst, der auch unter dem Namen Silvo bekannt ist.

In einer Szene zu Beginn der dritten Folge von Skeleton Crew trifft Pranic Jod Na Nawood in einer Droiden-Reparaturwerkstatt, wo er SM-33 (Nick Frost) zu retten versucht. Da ist Molinas Stimme dann auch zu hören.

Wo hat Alfred Molina sonst mitgespielt?

Der 71-Jährige hat schon in einigen Projekten mitgewirkt. Wenn wir »einige« sagen, meinen wir zahlreiche. In der Filmdatenbank IMDb sind unglaubliche 230 (!) Projekte des Schauspielers gelistet.

Angefangen bei Sprechrollen in animierten Comedy-Serien wie zum Beispiel Family Guy oder American Dad bis hin zu dem Videospiel The Elder Scrolls Online: High Isle, ist alles dabei.

In einem Interview aus dem Jahr 2015 scherzte der Schauspieler darüber nach welchen Kriterien er seine Projekte auswählt. Davon gibt es gelinde gesagt nicht viele. (via The Guardian).

Ich mache alles. In der Hinsicht bin ich ein bisschen eine Schlampe.

Einzig und allein bei großen körperlichen Veränderungen zieht der damals 61-Jährige eine Grenze.

Zuletzt war Molina in Harold und die Zauberkreide, The Instigators und Monster bei der Arbeit zu sehen oder zu hören.

Am ehesten kennen Fans den Schauspieler jedoch aus Sam Raimis Spider-Man 2, wo er die Rolle des Dr. Otto Octavius übernahm. Überraschend kehrte Molina dann 17 Jahre später in Spider-Man: No Way Home als verrückter Doktor mit Metall-Tentakeln zurück.

Übrigens: In seiner Vergangenheit trug Jod Na Nawood (Jude Law) bereits einige Namen - darunter auch “Crimson Jack”. Star-Wars-Veteranen dürften hier hellhörig werden, denn sowohl im alten als auch im neuen Kanon spielte Crimson Jack in den Comics bereits eine Rolle. Mehr dazu findet ihr im obigen Kasten