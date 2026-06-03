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Ein vergessenes The Elder Scrolls wird in vier Wochen für immer abgeschaltet

Bethesda zieht endgültig den Stecker: Der oft belächelter Blades-Ableger der berühmten Rollenspiel-Saga verschwindet am 30. Juni für immer von allen mobilen Geräten.

Profilbild von Peter Bathge

Peter Bathge
03.06.2026 | 07:45 Uhr

Ein Elder Scrolls weniger: Der umstrittene Ableger namens Blades ist schon bald nicht mehr spielbar, weil Bethesda die Server abschaltet. Ein Elder Scrolls weniger: Der umstrittene Ableger namens Blades ist schon bald nicht mehr spielbar, weil Bethesda die Server abschaltet.

Die Wartezeit auf den nächsten großen Rollenspiel-Meilenstein von Bethesda verlangt viel Geduld, denn ein Release-Termin für The Elder Scrolls 6 ist weiter nicht absehbar.

Während die Entwicklung des Nachfolgers von Skyrim hinter den Kulissen voranschreitet, schrumpft das Angebot an alternativen Beschäftigungen im selben Universum.

Ein bestimmtes Spiel der Reihe hat bei den Verfechtern der traditionellen PC-Abenteuer zwar oft nur für ein müdes Lächeln gesorgt, doch nun schlägt für diesen Titel die letzte Stunde. Ihr habt nämlich nur noch vier Wochen Zeit, um The Elder Scrolls: Blades zu spielen.

Video starten 7:06 The Elder Scrolls: Blades - Kein Skyrim fürs Handy - aber trotzdem gut?

Das Ende eines ungeliebten Ablegers

Am 30. Juni 2026 zieht Bethesda den Stecker bei Blades, dem Mobile-Ableger der TES-Reihe. Das im Jahr 2020 für Mobilgeräte und Nintendo Switch veröffentlichte Dungeon-Crawler-Spiel ist bereits aus den digitalen Läden verschwunden.

Wer den Titel jedoch bereits auf seinem Gerät installiert hat, darf bis zum finalen Abschaltdatum weiterspielen. Um den verbliebenen Nutzern den Abschied zu versüßen, hat Bethesda die Preise im Ingame-Shop drastisch gesenkt.

Eine Ingame-Nachricht weist auf die reduzierten Preise im Blades-Shop hin. (Bild: Avian81Reddit) Eine Ingame-Nachricht weist auf die reduzierten Preise im Blades-Shop hin. (Bild: Avian81/Reddit)

Sämtliche Gegenstände kosten derzeit nur noch ein einziges Juwel oder Siegel. Damit lässt sich das Abenteuer zumindest noch einmal in vollen Zügen erleben, bevor es für immer in der Versenkung verschwindet.

Kahlschlag im mobilen Universum von Bethesda

Die Abschaltung von Blades ist kein Einzelfall, sondern reiht sich in eine sichtbare Bereinigung des Portfolios ein. Bereits im Januar 2025 stellte Bethesda das Sammelkartenspiel The Elder Scrolls: Legends nach sechs Jahren Laufzeit ein.

Nach dem Aus für Blades am 30. Juni verbleibt mit The Elder Scrolls: Castles nur noch ein einziger mobiler Ableger der Reihe. Castles orientiert sich spielerisch stark an Fallout Shelter. Während Letzteres auch dank der populären Serie weiterhin Rekorde bricht, tun sich die mobilen Ausflüge in die Welt von Tamriel deutlich schwerer.

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Wie geht's mit Elder Scrolls weiter?

Für Puristen, die lieber auf PC, PlayStation 5 oder Xbox Series X/S die Open Worlds von The Elder Scrolls bereisen, war Blades ohnehin nie ein vollwertiger Ersatz.

Trotzdem hinterlässt das Aus des Spiels einen faden Beigeschmack. Dass Spieler nachträglich den Zugriff auf gekaufte oder in diesem Fall heruntergeladene Spiele (Blades war zuletzt per Free2Play spielbar) verlieren können, hat zur Gründung der Initiative Stop Killing Games.

Die Veröffentlichung von The Elder Scrolls 6 erwarten wir derzeit nicht vor 2028 oder 2029. Offizielle Details zum Spiel sind nach wie vor extreme Mangelware.

Aktuell wird vermutet, dass nach dem kommerziell erfolgreichen The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered weitere Neuauflagen alter Teile folgen könnten, etwa zu Morrowind.

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The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls: Blades

Genre: Rollenspiel

Release: Entwicklung eingestellt (PC, PS4, Xbox One), 14.05.2020 (Switch, iOS, Android)

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