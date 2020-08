Star Wars Squadrons zeigt eine Story-Mission der Solo-Kampagne

EA hat bei der Gamescom Night Live einen Story-Trailer zu Star Wars: Squadrons veröffentlicht, der eine Mission aus Perspektive des Imperiums zeigt - inklusive VR-Modus.

Im Video ist Prinzessin Leia zu sehen, die vor der Zerstörung Alderaans warnt mit der das Imperium Angst und Schrecken im Universum verbreiten will. Aber die Rebellen stellen sich ihnen - wie wir wissen - trotzdem mutig entgegen.

Ihr kämpft für das Imperium!

Im Gameplay-Video nehmen wir aber nicht ihre Rolle ein, sondern die der Flieger des Imperiums. Denn in Squadrons dürfen wir beide Seiten steuern - diesmal auch abwechselnd die ganze Kampagne gegenüber. Mehr dazu verrät Kollege Dimi schon in seiner Angespielt-Preview. Dabei dürft ihr übrigens jede Mission auch in VR erleben.

Im Video gibt Admiral Sloane den Piloten des Imperiums den Befehl zum Angriff. Die sind nur allzu bereit, auf die Jagd nach Rebellentruppen zu gehen. Das Leben der Piloten im Spiel ist genauso von Rivalität bestimmt wie von Heldenmut.

In der gezeigten Mission sollen wir eine Spionin von einem Außenposten retten, nachdem dieser wichtige Informationen für uns über »Project Starhawk« beschafft hat. Hinter den gegnerischen Linien müsst ihr dazu ihre Verteidigungssysteme ausschalten und dann die Verbündete in Sicherheit bringen.

Es werden noch weitere mögliche Aufträge kurz gezeigt - zum Beispiel das Bombadieren einer Werft. Der Konflikt der beiden Fraktionen steht immer im Vordergrund. Nach Missionen wie diesen geht es erst einmal zurück. Ihr unterhaltet euch mit Squad-Mitgliedern und kümmert euch um euer treues Raumschiff - individualisiert es also und bringt Upgrades an. Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020.