Mit Star Wars: Squadrons heben wir im Oktober an Bord eines X-Wing oder TIE-Fighters ab. Jetzt sind die Systemanforderungen des Krieg-der-Sterne-Videospiels bekannt - und die lassen sich am besten wie folgt zusammenfassen: Um euch am Kampf Galaktisches Imperium gegen Neue Republik zu beteiligen, braucht ihr keinen High-End-Rechner.

Das sind die Systemanforderungen von Squadrons

Die Systemanforderungen zu Star Wars: Squadrons - das ihr komplett in VR spielen könnt - haben wir für euch wie folgt aufgelistet. Die fallen übrigens ähnlich wie der Preis recht moderat aus: Zum Launch soll das neue Krieg-der-Sterne-Spiel circa 40 Euro kosten.

Systemanforderungen Minimal Empfohlen / Minimal für VR Empfohlen für VR Betriebssystem Windows 10 Windows 10 Windows 10 Prozessor (AMD) Ryzen 3 1300X Ryzen 3 3200G Ryzen 3 3200G Prozessor (Intel) Intel i5-7600 Intel i7-7700 Intel i7-7700 Arbeitsspeicher 8 GB 16 GB 16 GB Grafikkarte (AMD) Radeon HD 7850 oder gleichwertig Radeon RX 480 oder gleichwertig Radeon RX 570 oder gleichwertig Grafikkarte (Nvidia) GeForce GTX 660 oder gleichwertig GeForce GTX 1060 oder gleichwertig GeForce GTX 1070 oder gleichwertig DirectX 11 11 11 Erforderliche Online-Verbindung für Multiplayer Internetverbindung mit mindestens 512 KB/s Geschwindigkeit Internetverbindung mit mindestens 512 KB/s Geschwindigkeit Internetverbindung mit mindestens 512 KB/s Geschwindigkeit Festplattenspeicher 30 GB 30 GB 30 GB

Squadrons gibt sich damit insbesondere im GPU-Bereich betont moderat: Dass das Spiel trotz VR-Support noch mit einer GTX 660 laufen soll, die zum Release des Star-Wars-Spiels immerhin schon acht Jahre Lebenszeit auf dem Buckel haben wird, ist beachtlich. Auch die für VR empfohlenen GTX 1070 und RX 570 gehören längst nicht mehr zum High-End-Segment.

Was gibt es über Squadrons sonst zu wissen?

Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Für die Entwicklung ist Motives Studios verantwortlich, die bereits die Singleplayer-Kampagne von Star Wars: Battlefront 2 zusammengeklöppelt haben.

In unserer Preview liefern wir euch schon mal unsere Eindrücke von Gameplay und Story, während wir in unserer Plus-Kolumne klären, inwiefern Squadrons für alte Stärken und neue Probleme steht.

Die Geschichte des Spiels reiht sich im Krieg-der-Sterne-Universum nach Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter ein und beleuchtet den Konflikt zwischen dem Galaktischen Imperium und der Neuen Republik. Im Multiplayer treten damit zwei Teams aus jeweils fünf Spielern gegeneinander an: Die Titan-Staffel auf der Seite des Imperiums und das Vanguard Squadron der Neuen Republik.

Das Spiel lässt sich übrigens ausschließlich aus der Ego- beziehungsweise Cockpit-Perspektive spielen, was unter anderem der Virtual-Reality-Unterstützung zu verdanken ist - eine Außenansicht unseres X-Wing oder TIE-Fighters wird es gemäß des aktuellen Standes der Dinge nicht geben.

Freut ihr euch auf Star Wars: Squadrons? Oder würdet ihr euch lieber eine andere Art von Videospiel angesiedelt im Krieg-der-Sterne-Universum wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.