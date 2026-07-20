Bei The Acolyte haben zu wenig Zuschauer eingeschalten. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

The Acolyte bekommt keine zweite Staffel spendiert, stattdessen zogen Disney und Lucasfilm der gescheiterten Star-Wars-Serie den Stecker. Was genau hinter der Entscheidung steckt? Darüber sprach auch der etablierte Branchen-Insider Jeff Sneider.

Warum bekommt The Acolyte keine Staffel 2?

Ihm zufolge hat die Einstellung von The Acolyte einen ganz simplen Grund: Es konnten schlichtweg zu wenig Zuschauer für die Star-Wars-Serie begeistert werden. Zwar verkündete Disney zum Debüt von The Acolyte noch erfolgreiche Zahlen, doch offenbar hat nach der Premiere der ersten beiden Folgen das Interesse rapide abgenommen.

Und das hat wohl schon ausgereicht, damit Disney von potenziellen Plänen einer Verlängerung abrückt. Immerhin hat die acht Folgen umfassende Serie ebenso ein Budget von 180 Millionen US-Dollar verschlungen, was sie tatsächlich zur zweitteuersten Star-Wars-Produktion bei Disney Plus macht.

1:50 Der offizielle Trailer zu The Acolyte

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Nur Andor war mit 250 Millionen US-Dollar für Staffel 1 nochmal teurer (via TheHollywoodReporter), das Budget wurde hier aber auch auf insgesamt 12 Episoden aufgeteilt. Und wenn wir schon bei Andor sind: Die Star-Wars-Serie von Tony Gilroy startete zwar im Gegensatz zu The Acolyte eher schwach, konnte aber dafür über die eigene Laufzeit immer mehr Zuschauer in den Bann ziehen. Season 2 von Andor schlug dann zusätzlich mit knapp 291 Millionen Dollar zu Buche.

Star-Wars-Fans kämpfen für mehr The Acolyte

Zu den Kosten von The Acolyte liefert übrigens Jeff Sneider noch ein paar zusätzliche Informationen: Dem Insider zufolge soll die Star-Wars-Serie pro Minute auf Disney Plus bis zu 630.000 US-Dollar kosten. So konkrete Zahlen zu den Produktionen für Streamingdienste bekommt man selten.

Nach der Absetzung setzten sich zahlreiche Star-Wars-Fans für die Verlängerung der Serie ein. Die Petition Renew the Acolyte konnte bis zum aktuellen Zeitpunkt über 85.000 Unterschriften sammeln. Und auch auf Social Media war der Schrei nach neuen Folgen groß, nachdem das erste Staffelfinale viele Fragen unbeantwortet ließ.

Natürlich bleibt fragwürdig, ob dieses Unterfangen noch von Erfolg gekrönt sein wird. Laut Jeff Sneider müssen sich Fans der Serie zumindest um einen Punkt keine Sorgen machen: The Acolyte soll nicht von Disney Plus gelöscht werden, wie es zum Beispiel mit Willow der Fall war. Darum wurde zuletzt in der Star-Wars-Community gebangt.

Falls ihr euch jetzt fragt, wie es mit dem Krieg der Sterne in Zukunft weitergeht, werdet ihr unter den Links oben fündig. Am 28. Mai 2027 startet zum Beispiel Star Wars: Starfighter im Kino. Der Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle spielt nach den Ereignissen von Episode 9.