The Acolyte: Eine große Überraschung in Folge 1 haben die Serien-Macher schon eine Woche vor Start gespoilert

Die ersten beiden Episoden der Star-Wars-Serie The Acolyte sind seit dem 4. Juni verfügbar und schon in der ersten Folge gibt es eine Überraschung. Wer allerdings aufmerksam Interviews mit den Serien-Machern verfolgt hat, war auf diese Wendung schon vorbereitet. Denn ein Gerücht um die Hauptdarstellerinnen wurde dabei schon vor einer Woche bestätigt.

Solltet ihr die erste Folge von The Acolyte bislang nicht gesehen haben, warnen wir euch an dieser Stelle vor Spoilern. Schaut euch in diesem Fall lieber den Trailer zur Serie an:

1:50 The Acolyte: Der neue Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Nicht eine Rolle, sondern zwei

Zu Beginn von The Acolyte verfolgen wir einen Kampf zwischen Jedi-Meisterin Indara (Carrie-Anne Moss) und einer machtbegabten Attentäterin (Amandla Stenberg). Am Tag nach dem Angriff auf Indara wird die ehemalige Padawan Osha verhaftet, die der Attentäterin zum Verwechseln ähnlich sieht.

Tatsächlich will uns die Serie aber hier nur aufs Glatteis führen, wie im Verlauf der Folge klar wird. Denn Osha hat eine tot geglaubte Zwillingsschwester namens Mae, die tatsächlich hinter dem Attentat steckt.

Amandla Stenberg ist in The Acolyte also in zwei verschiedenen Rollen zu sehen, als ehemalige Padawan und als Attentäterin, beziehungsweise namensgebender Acolyte mit noch unbekannten Zielen und Motiven.

In einem Interview mit Good Morning America erklärte Showrunnerin Leslye Headland schon vor mehr als einer Woche, was sie sich bei der Doppelbesetzung gedacht hatte:

[Ich] habe viel über Yin und Yang nachgedacht, und was die Verkörperung davon auf materieller und energetischer Ebene wäre. [...] Ich dachte wirklich an das, was ich an Star Wars am meisten mag, all diese Fragen, die Fans wahrscheinlich bis zum Ende der Zeit debattieren werden. Darum, wie die Macht funktioniert und was es bedeutet, auf der hellen oder auf der dunklen Seite zu sein.

Osha und Mae sollen also gewissermaßen die Macht repräsentieren, ihre Dualität und vielleicht auch die Idee des Gleichgewichts.

Was das für die weitere Entwicklung der Figuren und ihre Beziehung untereinander bedeuten wird, zeigen dann wohl erst die nächsten Folgen, die ab sofort im Wochentakt auf Disney Plus erscheinen. Die zweite Folge ist allerdings schon jetzt verfügbar, sie wurde gemeinsam mit Folge eins veröffentlicht.

Falls ihr euch fragt, wie gut denn jetzt die neue Star-Wars-Serie geworden ist, dann werft ihr am besten einen Blick in unsere Filmkritik. Für Sternenkrieg-Fan Fabiano zeigt The Acolyte eine Seite von Star Wars, die er lange vermisst hat. Bei vielen anderen Fans kommt die neue Serie nicht so gut an, was kritisiert wird, lest ihr in unserem Pressespiegel.