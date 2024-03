The Acolyte: Trotz Pläne für eine zweite Staffel sollen sich Star-Wars-Fans nicht vor einem Cliffhanger fürchten

The Acolyte wird keine Mini-Serie, die Geschichte kann definitiv in einer zweiten Staffel fortgesetzt werden. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

The Acolyte startet am 4. Juni 2024 bei Disney Plus - mit gleich zwei Folgen auf einmal. Und während der Release der neuen Star-Wars-Serie noch ein paar Monate auf sich warten lässt, wird schon jetzt über eine zweite Staffel geredet.

Für eine Staffel 2 von The Acolye gibt's bereits Pläne

Showrunnerin Lesyle Headland persönlich deutet im Interview mit Collider an, dass es vielleicht nicht nur bei einer Season The Acolyte bleibt. Tatsächlich hat sie Disney und Lucasfilm eine Geschichte gepitcht, die sich über mehrere Staffeln hinweg entwickelt.

Dabei betont Headland allerdings: Zumindest einen emotionalen Cliffhanger soll es nach den insgesamt acht Episoden von Season 1 nicht geben. Die Showrunnerin erklärt im Detail:

Ich würde sagen, als ich [The Acolyte] gepitcht habe, ging es definitiv um mehrere Staffeln. Zum Ende dieser ersten Season gibt es definitiv ein paar Erzählstränge, die nicht komplett abgeschlossen werden. Trotzdem bin ich keine Autorin, die an emotionalen Cliffhangern interessiert ist. Ich will, dass [der Zuschauer] eine gewisse Art von Katharsis erfährt und emotional dafür belohnt wird, sich alle acht Episoden anzusehen. [...] Ich glaube, dass [eine Serie] damit noch immer mit Dingen gewürzt werden kann, die jemanden sagen lassen: Ich will wissen, wohin das noch führt. [...] Es dauert ewig, solche Dinge zu entwickeln. Also würde ich es hassen, eine Staffel zu machen, die sich nicht komplett anfühlt - auch wenn es mehr zu der Geschichte zu erzählen gibt.

Beachtet dabei jedoch: Eine zweite Staffel von The Acolyte ist damit nicht automatisch bestätigt, diesbezüglich müssten erstmal Disney und Lucasfilm grünes Licht geben. Headland bestätigt aber, dass es dafür bereits Gespräche gab:

Wir könnten [eine zweite Staffel] ziemlich schnell entwickeln. Es gibt definitiv einen Plan. Ich habe viele Ideen und darüber habe ich schon mit [Lucasfilm-Präsidentin] Kathleen [Kennedy] geredet: Wohin die [erste] Staffel geht und zu welchen Konflikten es noch kommen kann - explizit in Staffel 2. [...]

Falls ihr euch fragt, worum es in The Acolyte überhaupt geht: Die Geschichte spielt circa 100 Jahre vor Episode 1 - Die dunkle Bedrohung und damit zur Zeit der Hohen Republik. Als mehrere Jedi unter mysteriösen Umständen brutal ermordet werden, widmet sich der angesehene Meister Sol (Lee Jung-jae) dem Fall.

Einen konkreten Eindruck zu The Acolyte verschafft euch der offizielle Trailer, in dem übrigens auch Jedi-Meisterin Vernestra Rwoh aus den High-Republic-Romanen zu sehen ist.

1:46 The Acolyte: Ein Attentäter jagt Jedi-Ritter - erster Trailer zur neuen Star Wars-Serie

Dazu verrät Headland, dass Vernestra die einzige bekannte Figur aus den Büchern zu High Republic sein wird, die in The Acolyte auftritt - zumindest bis jetzt. Weitere Charaktere wollte sich die Showrunnerin explizit für spätere Staffeln aufheben.

Was aktuell sonst bei Star Wars passiert

Neben The Acolyte startet übrigens noch Skeleton Crew 2024 als neue Star-Wars-Serie bei Disney Plus. Im Kino geht es dann 2026 mit The Mandalorian & Grogu weiter, danach dürfte wahrscheinlich Daisy Ridleys Solo-Film als Rey folgen.

Mehr dazu, was aktuell im Krieg-der-Sterne-Universum passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

