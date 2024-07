Star Wars: The Acolyte ist vorbei - wie lautet euer Urteil? Jetzt abstimmen!

Wo verortet ihr The Acolyte? Hat sich die Serie ihren Platz auf der hellen Seite noch erkämpft oder stürzt sie in die Dunkelheit? Bild: Disney/Lucasfilm.

Anderthalb Monate lief The Acolyte auf Disney+. Am Dienstag, dem 16. Juli ist die achte Folge der Star-Wars-Serie erschienen, damit ist The Acolyte komplett. Passend zum Staffelfinale wollen wir nun von euch wissen, was ihr von The Acolyte haltet.

Bereits vor einigen Wochen hatten wir euch in einer kleinen Community-Umfrage nach einem vorläufigen Zwischenfazit gefragt. Damals fiel die Serie bei euch gnadenlos durch: Ziemlich genau 80 Prozent der Teilnehmenden attestierte The Acolyte mittlere bis große Mängel. 50 Prozent von euch gefiel die Serie schon nach der dritten Folge überhaupt nicht.

Nachdem jetzt die vollständige Serie erschienen ist und ihr euch ein umfassendes Bild von The Acolyte machen konntet, stellen wir euch noch einmal die alles entscheidende Frage: Spürt ihr in The Acolyte die helle Seite der Macht oder wurde die Serie von der dunklen Seite verführt?

Also los: Startet euren Hyperantrieb und setzt Kurs auf unsere Umfrage.

Natürlich können unsere fünf eingeschränkten Antwortmöglichkeiten nicht das ganze Meinungsspektrum unter Star-Wars-Fans abdecken. Das ist uns völlig klar. Fühlt euch daher frei, im Kommentarbereich eure Eindrücke zu teilen und zivilisiert zu diskutieren.

Äußerungen, die gegen die GameStar-Kommentarregeln verstoßen, werden von unseren Moderatoren allerdings ausnahmslos gelöscht. Denn Beleidigungen und Diffamierung gelten unter wahren Jedi als unzivilisiert.

Wie geht es weiter bei Star Wars?

Auch wenn The Acolyte nun vorbei ist, müssen Fans nicht lange auf Nachschub warten. Die nächste Serie aus dem Star-Wars-Universum, Skeleton Crew, soll noch 2024 erscheinen. Als Hauptdarsteller fungiert der britische Schauspieler Jude Law, den ihr vielleicht aus Dr. Watson aus Sherlock oder Albus Dumbledore aus Phantastische Tierwesen kennt.

Die 2. Staffel der Hit-Serie Andor wird dagegen voraussichtlich erst 2025 aufschlagen. Sie soll den Bogen zum Film Rogue One schlagen und die Spinoff-Serie damit beenden.