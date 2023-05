Neuer Star-Wars-Trailer sorgt für zwiegespaltene Fans - weil er mit einer KI erstellt wurde

Erneut sorgt ein mithilfe von KI erstelltes Werk für hitzige Diskussionen im Internet.

Nein, in dem gleich folgenden Trailer ist Mando nicht zu sehen - und auch nicht Grogu, bevor ihr fragt! Aber so mancher Fan hätte wohl nichts dagegen gehabt, einige bekannte Gesichter in dem rund einminütigen Trailer namens The Galactic Menagerie zu Gesicht zu bekommen.

Denn wie so oft bei mithilfe von KIs erstellten Inhalten sorgt das Gezeigte nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Unmut. Wir zeigen euch zunächst das Video, damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt:

The Grand Death Star Hotel

Wenn ihr euch beim Schauen des Trailers gedacht habt Nanu, dieser ungewöhnliche Stil kommt mir irgendwie bekannt vor! , dann denkt ihr vermutlich an die Werke des Regisseurs Wes Anderson.

Der hat sich nämlich mit Filmen wie The Grand Budapest Hotel oder The French Dispatch einen Namen gemacht, wenn es um einzigartige Bildsprache geht. Sein Stil dürfte auch für die zum Einsatz gekommene KI kein Zuckerschlecken gewesen sein.

Sogar ein Cast wird im Trailer präsentiert: Mit Scarlett Johansson, Adrian Brody, Owen Wilson und Jeff Goldblum wären demnach echte Hochkaräter mit an Bord. Vertont wird das Video von einem Sprecher, der in Sachen Redetempo und Intonation ebenfalls frappierend an einen Anderson-Streifen erinnert.

Jubel und Zorn liegen dicht beieinander

In den Kommentaren unter dem Video reagieren die Fans sehr uneins. Viele User feiern den in ihren Augen perfekt getroffenen Anderson-Stil. Ein User behauptet sogar: Ich möchte das so viel mehr sehen als jedes zeitgenössische offizielle Star Wars-Projekt.

Aber es gibt auch Fans, die kritisieren, dass das nichts mehr mit ihrem geliebten Star Wars zu tun habe. So finden sich auch Kommentare wie dieser: Der Mangel an Menschlichkeit, Kunstfertigkeit und Seele ist fast greifbar!

Auch andere Kommentare monieren, wie seelenlos das Gezeigte aussehe, und das hinter einem guten Film keine KI stehen dürfe, sondern nach wie vor echte Menschen gebraucht werden, die ihr Herzblut in das Projekt stecken.

Wie bewertet ihr den Trailer? Würdet ihr euch über einen Star-Wars-Kinofilm von Wes Anderson freuen oder passt dieser Stil in euren Fan-Augen überhaupt nicht in die weit, weit entfernte Galaxis? Was haltet ihr von der Idee, dass eine KI in Zukunft vielleicht sogar ganze Filme erstellen könnte? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!