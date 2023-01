Neues Star Wars-Spiel: Open World-Hoffnung für 2023 flammt kurz auf und wird sofort erstickt

Die Spiele-Zukunft von Star Wars sieht eigentlich recht vielversprechend aus. Aktuell befinden sich mindestens acht unterschiedliche Gaming-Abenteuer im Universum des Sternenkriegs in Entwicklung - von denen wir zumindest offiziell wissen.

Eins davon entsteht unter Ubisoft beim Studio Massive Entertainment und setzt auf eine Open World und die Snowdrop-Engine. Mehr Details zu dem Projekt der Entwickler von Spielen wie Far Cry 3, The Division 1 und 2 oder The Crew gibt es derzeit nicht.

Star Wars von Ubisoft - Verwirrung um Release

Was für Release-Spekulation sorgte: Kein Wunder also, dass ein Tweet von Creative Director Julian Gerighty zum Neujahr für Verwirrung und teilweise auch Vorfreude sorgte: Mit 2023 wird riesig für uns. Nehmt an unserem Abenteuer teil. entfachte Gerighty die Spekulation, dass das Star Wars-Spiel mit Open World bereits 2023 erscheinen könnte.

Nicht zu früh freuen: Mittlerweile ist Gerighty längst wieder zurückgerudert und stellte klar, dass sein Tweet allemal missinterpretiert werden könnte. Eigentlich wollte er sagen, dass 2023 ein wichtiges Jahr für sein Team wird, das aktuell an dem Star Wars-Spiel arbeitet - und dass interessierte Entwickler daran teilhaben könnten.

Mit einem Release des Star Wars-Spiels von Massive im Jahr 2023 sollten Fans also definitiv nicht rechnen. Immerhin wurde das Projekt erst im Januar 2021 offiziell enthüllt und angekündigt, während sich konkrete Details weiterhin in Grenzen halten. Bis wir tatsächlich in die Open World von Ubisoft aufbrechen, dürfte es noch ein ganzes Weilchen dauern.

Die Spiele-Zukunft von Star Wars

Diese neuen Star Wars-Spiele kommen: Wie bereits erwähnt kommen in den nächsten Jahren mindestens acht neue Star Wars-Spiele auf uns zu, von denen wir offiziell wissen. Angefangen bei Jedi: Survivor, über das Remake von Knights of the Old Republic bis zu Star Wars: Eclipse und den zwei Projekten von Ubisoft. Mehr Infos bekommt ihr in unserer Übersicht:

265 28 Neue Star Wars-Spiele So sieht die Gaming-Zukunft von Krieg der Sterne aus

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Star Wars-Spiel mit Open World von Ubisoft und Massive Entertainment? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!