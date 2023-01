2021 kündigte Ubisoft an, dass das Division 2-Studio Massive Entertainment an einem neuen Star Wars Spiel arbeite. Nach dieser Ankündigung wurde es allerdings still um die Open-World-Hoffnung. Nun gibt es neue Lebenszeichen, wenn auch nicht von offizieller Seite.

Das neue Feature kennen wir bereits

Nachdem zum Jahreswechsel Ubisoft selbst für Verwirrung um den Fortschritt des Projekts 2023 sorgte, folgen wie durch den Hyperraum geschossen die ersten Leaks zum kommenden Star-Wars-Spiel. Wer mit No Man's Sky vertraut ist, dem wird das darin beschriebene Feature bekannt vorkommen.

Worüber spricht der Leak?

Die für ihre oftmals zutreffenden Berichte bekannte Webseite Insider Gaming schreibt, dass das kommende Star-Wars-Spiel einen nahtlosen Übergang zwischen Planeten ermöglichen soll. Ihr könnt also in euer Raumschiff steigen, zu Planet XY düsen und wieder aussteigen, ohne auch nur einen einzigen nervigen Ladebildschirm zu sehen.

Es wirkt, als wäre die Macht stark in der im Spiel verwendeten Snowdrop-Engine. Mit diesem Feature hebt sich Ubisofts Spiel zur Sternensaga vom Konkurrenten Starfield ab, das trotz gegenteiliger Fan-Wünsche kein solches Feature beinhaltet. Was Starfield bietet und was nicht, haben wir für euch im Video zusammengefasst:

13:20 Bethesdas Mega-Rollenspiel verspricht viel... zu viel? - Preview zu Starfield

Wie seriös ist der Leak?

Der Leak stammt wie erwähnt von Insider Gaming, der Website von Branchen-Insider Tom Henderson. Sie gilt als gut vernetzt und ist daher als verhältnismäßig seriös einzustufen, kann allerdings trotzdem falsch liegen. Vorsicht ist also geboten.

Was ist sonst über Ubisofts Projekt bekannt

Es wurde bereits von offizieller Seite bestätigt, dass das neue Star-Wars-Spiel nicht mehr 2023 erscheinen wird. Mit dem kürzlichen Tweet eines Entwicklers, der »gewaltiges 2023 für uns« versprach, sollten lediglich andere Entwickler zur Mitarbeit am Projekt aufgerufen werden. Gleichzeitig deutet der Tweet indirekt an, dass 2023 neue Informationen über das Ubisoft-Großprojekt ans Tageslicht kommen werden. Wir können also gespannt sein, was dieses Jahr noch auf uns zu kommt.

Ihr wollt nicht länger warten, bis ihr mit einem Raumschiff durch die gewaltige Galaxis sausen könnt? Dann legen wir euch No Man's Sky ans Herz. Auch dort könnt ihr ohne Ladebildschirm von einem Planeten zum anderen fliegen. In diesem Artikel erzählen wir euch, warum jetzt der perfekte Moment ist, um neu oder wieder einzusteigen:

26 17 No Man's Sky Genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg

Freut ihr euch auf das erste große Star-Wars-Spiel seit langer Zeit, das weder von EA stammt noch mit Lego zu tun hat? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!