The Acolyte: Tritt Yoda in der neuen Star-Wars-Serie auf? Wir kennen bereits die Antwort

The Acolyte ordnet sich auf der Star-Wars-Timeline in die Ära der Hohen Republik ein. Konkret spielt sich die Handlung der neuen TV-Serie circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1 - Die dunkle Bedrohung ab. Und ja, zu diesem Zeitpunkt war Yoda bereits ein Großmeister der Jedi.

Wie stehen damit die Chancen auf einen Auftritt von Yoda in The Acolyte? Tatsächlich hat Showrunnerin Leslye Headland diese Frage bereits vor dem Start ihrer Serie beantwortet. Wollt ihr euch eine potentielle Überraschung nicht vorwegnehmen, gibt es hier vorsichtshalber eine kleine Spoiler-Warnung und nochmal den offiziellen Trailer zu The Acolyte:

Tritt Yoda in The Acolyte auf?

Laut Headland wird Yoda nicht in The Acolyte auftreten. Das verriet die Showrunnerin unmissverständlich im Gespräch mit ComicBook. Dass uns Headland in die Irre führen will, ist natürlich nicht komplett auszuschließen. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir uns allerdings nur auf ihre Aussage beziehen.

Dabei spielt Yoda zur Zeit der Hohen Republik definitiv eine wichtige Rolle. Im Alter von circa 800 Jahren leitet Yoda als Großmeister bereits den Jedi-Orden und kam auch schon in den Büchern und Comics dieser Star-Wars-Ära vor.

Warum Yoda in The Acolyte fehlt

Damit stellt sich natürlich die Frage, warum Yoda (soweit wir es beurteilen können) in The Acolyte fehlt. Immerhin dürfte der Großmeister des Ordens auf den Plan gerufen werden, wenn ein Attentäter Jagd auf Jedi macht.

Berufen wir uns auf die Geschehnisse der ersten beiden Folgen, ist wahrscheinlich, dass Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson) und Sol (Lee Jung-jae) den Rat der Jedi und damit Yoda schlichtweg nicht über die Morde informiert haben. Und sollte Yoda es nicht in der Macht gespürt haben, weiß er über die Reihe an Attentaten wohl einfach nicht Bescheid.

Das würde durchaus zur grundlegenden Idee hinter The Acolyte passen: Die Serie will die Fehler der Jedi aufzeigen, die langfristig zum Untergang des Ordens führten. Die Geschichte kennen wir natürlich aus den Star-Wars-Prequels, nachdem die klassische Trilogie dabei nur an der Oberfläche gekratzt hatte.

Um es nochmal kurz und knapp zusammenzufassen: Die Arroganz und Selbstgefälligkeit der Jedi machte sie für die Bedrohung vor ihrer eigenen Nase (in diesem konkreten Fall Darth Sidious) blind. Das direkte Resultat war der Untergang der Republik sowie des Ordens der Jedi und der Aufstieg des Galaktischen Imperiums mit den Sith an der Spitze.

Chronologisch bereitet darauf The Acolyte mit seinem Platz in der Star-Wars-Timeline zwangsläufig vor: Fans vermuteten bereits, dass Darth Tenebrous in The Acolyte auftreten könnte - der Meister von Darth Plagueis, der wiederum Palpatine zu einem Sith ausbildete. Mehr dazu erfahren wir aber frühestens in den kommenden Folgen der Star-Wars-Serie.

Habt ihr bereits einen Blick auf The Acolyte riskiert? Wenn ja, wie gut gefällt euch die neue Star-Wars-Serie bisher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!