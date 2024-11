Stardew Valley zu 100 Prozent durchgespielt: Sogar der Erfinder hat 8 Jahre dafür gebraucht

Stardew Valley ist ein zeitintensives Spiel. Das zeigt auch der neueste Erfolg des Entwicklers Eric Barone.

Der Erfinder von Stardew Valley hat via X einen Beitrag veröffentlicht, in dem er stolz berichtet, alle 49 Errungenschaften seiner eigenen Lebenssimulation erspielt zu haben. Damit hat er Stardew Valley offiziell zu 100 Prozent beendet und kann darauf ziemlich stolz sein, schließlich hat das Unterfangen ganze acht Jahre in Anspruch genommen.

Ein unendliches Spiel beendet

Da der Indie-Titel darauf ausgelegt ist, endlos gespielt zu werden, ist es schwer, einen tatsächlichen Punkt auszumachen, an dem er zu 100 Prozent beendet ist. Am sinnvollsten erscheint hier die Erlangung aller 49 Errungenschaften. Diese decken viele unterschiedliche Bereiche des Spiels ab und machen einen Fortschritt messbar.

Das hat nun auch der Stardew-Valley-Erfinder und Ein-Mann-Entwickler Eric Barone erreicht, wie er stolz auf X präsentiert:

Wie beeindruckend das ist, zeigen auch die Kommentare unter dem Beitrag. Der Nutzer Ash schreibt zum Beispiel, dass er bereits 800 Stunden in Stardew Valley verbracht hat und trotzdem noch einige Errungenschaften offen sind.

Neben zahlreichen Glückwünschen finden sich unter dem Beitrag auch zahlreiche humorvolle Anspielungen darauf, dass Eric Barone nicht nur ein Spieler, sondern zeitgleich auch der Entwickler von Stardew Valley ist. So schreibt zu Beispiel der Nutzer Matt:

Hoffentlich nimmt der Entwickler deinen Erfolg zur Kenntnis.

Eric Barone antwortete darauf scherzhaft:

Der Entwickler hat mir dafür auf die Schulter geklopft.

Ein weiterer unterhaltsamer Kommentar stammt von katsuyakku | illust:

Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du nur noch hoffen, dass der Entwickler keine neuen Achievements hinzufügt.

Jetzt, wo Eric selbst alle Errungenschaften erreicht hat, wird er es sich sicher zweimal überlegen, ob er nachträglich weitere hinzufügt. Oder ist vielleicht gerade das ein Grund für ihn, noch mehr Spielzeit für ihn zu erzeugen?

Warum Eric Barone acht Jahre gebraucht hat, um sein eigenes Spiel zu 100 Prozent durchzuspielen, verrät er leider nicht. Am Ende ist es auch nicht so wichtig, da es bei Videospielen schließlich um den Spaß geht und nicht darum aus Zwang, irgendwelche Ziele zu erreichen. Es sei denn natürlich, ihr seid passionierte Trophäenjäger.