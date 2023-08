Starfield: Alle 50 Achievements sind geleakt und geben Einblicke ins Spiel

Starfield hat 50 Errungenschaften, die alle schon bekannt sind.

Die meisten von euch sind wahrscheinlich noch nicht einmal mit Baldur's Gate 3 durch und schon winkt das nächste Giga-Rollenspiel am Horizont. Bethesda bringt mit Starfield am 6. September ihr erstes großes Einzelspieler-Rollenspiel seit Fallout 4 auf den Markt und Fans erhoffen sich viel von der Weltraum-Reise.

Jetzt hat die bekannte News-Seite Insider Gaming allerdings sämtliche Achievements in Erfahrung gebracht und direkt geleakt. Insgesamt wurden 50 verschiedene Errungenschaften enthüllt und was ihr dafür machen müsst.

Die Beschreibungen geben dabei auch ein paar Einblicke ins Spiel, gleichzeitig überraschen sie. Die meisten gestalten sich nämlich reichlich unspektakulär und basieren auf dem Abhaken einer konkreten Menge an Aufgaben oder dem Erfüllen einer bestimmten Quest.

Das verraten die Achievements

Keine Sorge, besonders viel wird durch die Errungenschaften über Starfield nicht verraten. Zumindest was die Geschichte des Sci-Fi-Rollenspiels angeht, werdet ihr auf gar keinen Fall den Spaß verdorben bekommen. Aber wer komplett ahnungslos bleiben möchte, sollte hier lieber nicht weiterlesen.

Die wichtigsten Infos:

Es gibt ein Achievement für jede Gruppierung, der ihr euch anschließen könnt. Dazu gehören Ryujin Industries, die Freestar Rangers, Constellation, die Crimson Fleet und die UC Vanguard.

Die verschiedenen Missions-Typen sind Aktivitäten, Terminal Missionen und verschiedene Missionen.

Ressourcen werden in organische und unorganische Ressourcen unterteilt.

Es gibt Skill-Magazine, die euch neue Fähigkeiten beibringen.

Vermutlich gibt es ein Achievement für jede Story-Mission, insgesamt sind 16 solcher Errungenschaften gelistet - was dann wohl der Anzahl an Hauptquests entspricht. Bestätigt ist das aber nicht.

Es ist mindestens möglich, bis Level 100 aufzusteigen.

Alle Achievements (Achtung vor Spoilern)

Hier findet ihr die komplette Liste auf Englisch. Aber Achtung! Auch wenn die Errungenschaften nicht viel über die Story verraten, solltet ihr vorsichtig sein beim Studieren und beispielsweise die Namen der Quests nicht zu genau lesen. Sie könnten Hinweise auf den späteren Verlauf der Geschichte enthalten.

Starfield Achievements

A Legacy Forged – Complete “A Legacy Forged”

All That Money Can Buy – Complete “All That Money Can Buy”

Entangled – Complete “Entangled”

Executive Level – Complete “Executive Level”

Further Into the Unknown – Complete “Further Into the Unknown”

Guilty Parties – Complete “Guilty Parties”

High Price to Pay – Complete “High Price to Pay”

In Their Footsteps – Complete “In Their Footsteps”

Into the Unknown – Complete “Into the Unknown”

Legacy’s End – Complete “Legacy’s End”

One Giant Leap – Complete “One Giant Leap”

Surgical Strike – Complete “Surgical Strike”

The Best There Is – Complete “The Best There Is”

The Devils You Now – Complete “The Devils You Know”

The Hammer Falls – Complete “The Hammer Falls”

Unearthed – Complete “Unearthed”

Dust Off – Reach Level 5

Traveler – Reach Level 10

Elite – Reach Level 25

Space Opera – Reach Level 50

Reach for the Stars – Reach Level 100

Back to the Grind – Join Ryujin Industries

Deputized – Join the Freestar Rangers

One Small Step – Join Constellation

Rook Meets King – Join the Crimson Fleet

Supra et Ultra – Join the UC Vanguard

For All, Into the Starfield – Enter Space for the First Time

Home Sweet Home – Build an Outpost

Shipping Magnate – Connect 5 Outposts with Cargo Links

I Use Them For Smuggling – Successfully Smuggle Contraband

Chief Engineer – Modify a Ship

Fleet Commander – Collect 10 Ships

Another Bug Hunt – Eliminate 300 Creatures

Boots on the Ground – Land on 100 Planets

The Stars My Destination – Visit all Star Systems

Stellar Cartography – Visit 20 Star Systems

Cyber Jockey – Bypass 50 Digital Locks

Dark Matter – Eliminate 300 Human Enemies

Fixer – Complete 30 Activities

Privateer – Complete 30 Terminal or Misc. Missions

INdustrialist – Produce 500 Total Resources from Outposts

Jacked In – Access 50 Computers

Life Begate Life – Gather 500 Organic Resources

Replicator – Craft 100 Items

Rock Collection – Gather 500 Inorganic Resources

Soldier of Fortune – Mod 50 Weapons

Thirst for Knowledge – Read 20 Skill Magazines

War of Angels – Collect 20 Quantum Essence

The Family You Choose – Recruit 10 Separate Companions

Starcrossed – Reach Maximum Relationship Level with a Companion