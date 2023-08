Starfield: Jetzt ist der Termin bekannt, zu dem das Internet mit Tests geflutet wird

Noch im August fällt der Vorhand und die Starfield-Show kann losgehen.

Viele, viele Jahre haben wir auf Starfield gewartet. Nun ist es zum Greifen nahe und in weniger als drei Wochen erscheint das heiß erwartete Weltraum-Abenteuer von Bethesda. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das Spiel auch etwas taugt. Ob dem so ist, erfahren wir sogar noch in diesem Monat.

Wann fällt das Embargo?

Das Embargo fällt am Donnerstag, den 31. August 2023 um 18 Uhr. Das bedeutet, ab dann dürfen von dritten Personen Tests sowie Video- und Bildmaterial veröffentlicht und Meinungen kundgetan werden. Ihr könnt euch also auf eine monströse Welle an neuen Informationen zu Starfield freuen.

Käuferinnen und Käufer der Premium-Version erhalten bereits am 1. September, also einen Tag später, Zugriff auf den Early-Access. Alle anderen müssen sich noch bis zum 6. September gedulden und können erst dann ins Raumschiff steigen und los düsen. Bis dahin empfehlen wir euch unsere ausführliche Preview:

11:56 Starfield - Vorschau-Video zum neuen Spiel der Skyrim-Macher

Wann kommt unser Test?

Machen wir überhaupt einen Test zu Starfield? Na selbstverständlich! Die einzige Frage, die im Raum steht, ist nur wann?

Wir streben den Test zum Ende des Embargos am 31. August an, jedoch braucht ein ausführlicher und angemessener Testbericht für ein derartiges Mamut-Spiel eine Weile. Falls es erforderlich sein sollte, werden wir uns daher die nötige zusätzliche Zeit nehmen. Rechnet zum Embargo auf jeden Fall mit einem ersten Eindruck, doch eine finale Wertung könnte sich auch nach hinten verschieben - wie etwa bereits bei dem ebenfalls gewaltigen Rollenspiel Baldur's Gate 3.

Ihr haltet es nicht mehr aus bis zum Release? Wir können euch die Wartezeit zwar nicht verkürzen, jedoch mit weiteren interessanten Artikeln so angenehm wie möglich gestalten:

Freut ihr euch auf den Fall des Embargos von Starfield? Welche Hoffnungen und Befürchtungen habt ihr bezüglich des Spiels? Habt ihr euch die Premium-Version geholt oder wartet ihr lieber auch bis zum finalen Release? Glaubt ihr, Starfield kann mit anderen Bethesda-RPGs mithalten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!