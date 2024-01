Starfield: Das bisher größte Update ist ab sofort auf Steam verfügbar, das ändert sich jetzt

Das neue Update für Starfield soll über 100 Fehler beheben.

Inzwischen ist der Release von Bethesdas neuestem Open-World-Rollenspiel Starfield fast ein halbes Jahr her. Noch immer läuft es nicht bei allen problemlos: Viele Spieler klagen über nervige Spielfehler, mal sind sie kaum der Rede wert, doch ab und zu auch wirklich problematisch wie fehlende Böden und Quests, die nicht beendet werden können.

Nun hat Bethesda via Steam das Update 1.9.47.0 veröffentlicht, das einige dieser Fehler beheben und Quality-of-Life-Verbesserungen beinhalten soll. Wir haben die wichtigsten Änderungen zusammengefasst, die kompletten Patch Notes findet ihr auf Seite 2.

Konsolenspieler müssen sich noch etwas gedulden, bis das nächste Update erhalten. Ein festes Datum gibt es jedoch noch nicht. Bis es soweit ist, könnt ihr euch die Zeit ja mit diesem Podcast vertreiben:

1:04:49 Ist No Man's Sky wirklich das bessere Starfield?

Die Patch Notes des Updates sind so umfangreich wie nie zuvor bei Starfield. Zum Beispiel wurde ein Bug behoben, der sehr häufig verhindert hat, dass die Quest Im Auge des Sturms abgeschlossen werden kann. Außerdem unterstützt Starfield nun unterschiedliche Breitbildformate wie 32:9, 21:9 und 16:10 korrekt. Auch die Beleuchtung wurde an vielen Stellen überarbeitet.

Bethesda merkt über ihre Website an, dass man vorhabe, weiterhin etwas alle sechs Wochen ein neues Update zur Verfügung zu stellen. Daher sollen die Fans nicht den Glauben verlieren und weiterhin Spielfehler melden sowie Feedback geben. Alle weiteren Änderungen findet ihr auf der nächsten Seite in unserer vollständigen Übersicht. Andere spannende Beiträge zu Starfield seht ihr hier:

Was haltet ihr von dem neuen Update 1.9.47.0 für Starfield? Welche Neuerungen und Anpassungen wünscht ihr euch für die zukünftigen Updates? Welche Spielfehler habt ihr bisher in dem Spiel erlebt und haben sie eure Erfahrung mit dem Rollesnpiel von Bethesda stark negativ beeinflusst? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!