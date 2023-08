Starfield: Jetzt kennen wir neue Details zu Schmuggelware, Gefängnisstrafen und Hauskauf

Die Mechs in Starfield können wir leider nicht manövrieren.

Starfield erscheint in weniger als drei Wochen und wurde bereits im Juni ausführlichst vorgestellt, trotzdem blieben aber für viele Fans noch Detailfragen zum Rollenspiel offen. Auf Discord gab es gestern Antworten: Design Director Emil Pagliarulo und Lead Quest Designer Will Shen lieferten im Rahmen einer Q&A-Session viele spannende neue Infos.

Was gibt's Neues?

Die beiden Starfield-Entwickler beantworteten insgesamt über ein dutzend zuvor ausgewählte Fragen, teils ausführlich, teils kurz und knapp. Wir haben die spannendsten Informationen gesammelt, weiter unten gibt es auch Details zu Fraktionen und Quests, die kleinere Spoiler enthalten.

Hauskauf: Wir können Häuser oder Wohnungen in allen großen Städten (New Atlantis, Akila, Neon und Cydonia) erwerben. Außerdem bekommen wir mehrere Wohnsitze auch durch den Abschluss von Quests. Ob und wie sich die Wohnstätten anpassen lassen, wurde nicht geklärt.

Unsere Eltern: Mit dem Trait Kids Stuff können wir unseren Eltern einen Besuch abstatten. Deren Aussehen richtet sich nach dem unseres Charakters. Und wir profitieren wohl auch materiell von diesem Trait. (Vielleicht backen unsere Eltern uns Kuchen?)

Unsere Eltern heißen uns mit Kids Stuff jederzeit in ihrer Wohnung in New Atlantis willkomen.

Schmuggeln: Einige Waren sind in den großen Städten von Starfield verboten. Diese können wir aber schmuggeln, indem wir besondere Module in unser Schiff einbauen. So werden sie bei Kontrollen nicht entdeckt. Han Solo lässt grüßen.

Gefängnisse: Wie in Skyrim können wir für Verbrechen im Gefängnis landen oder auch eine Geldstrafe zahlen. Besonders rücksichtslose Ganoven können natürlich auch Widerstand leisten oder vor der Festnahme fliehen.

Pazifisten-Durchlauf: Während ein komplett gewaltloses Durchspielen wohl nicht möglich ist, soll es in vielen Quests möglich sein, per Sprachherausforderung in Dialogen Kämpfe zu vermeiden.

Begleiter: Es wird insgesamt 20 mögliche Begleiter mit Namen und Hintergrundgeschichte geben, die eure Crew verstärken, euch beim Erkunden begleiten oder einen eurer Außenposten betreiben können. Viele von ihnen sind auch in die Hauptstory eingebunden. Zusätzlich gibt es auch unbenannte Helfer für eure Außenposten.

Vier der möglichen Begleiter stammen von der Entdecker-Organisation Constellation, zum Beispiel Sarah Morgan.

Geschichten und Worldbuilding: Wie in vorherigen Spielen der Entwickler wird das sogenannte Environmental Storytelling eine große Rolle spielen. Wir finden etwa Bücher, die wir lesen können, oder Notizen, die uns mehr über die Geschichte eines Ortes verraten.

Mechs: In einem Video und in Gameplay-Szenen konnte man bewaffnete Mechs erspähen. Diese stammen aus einem Krieg, der vor dem Beginn des Spiels stattfand. Wie nun nochmal bestätigt wurde, können wir sie aber nicht benutzen, sondern nur noch ihre Überreste entdecken.

Die drei Religionen erklärt

Zu Spielbeginn können wir als Trait die Zugehörigkeit zu einer von drei fiktiven Religionen auswählen. Das kann uns spezifische Vorteile verschaffen, oder auch Nachteile haben. Woran deren Anhänger eigentlich glauben, erklären die Entwickler jetzt ebenfalls:

Sanctum Universum: Laut dieser Religion gibt es einen Gott, der irgendwo im Universum zu finden ist. Unsere Fähigkeit zu neuen Planeten zu reisen, bringe uns deshalb näher zu Gott.

Die Erleuchteten: Organisierte Atheisten, die an keine höher Macht glauben. Stattdessen wollen sie den Menschen beibringen, füreinander zu sorgen.

Haus Va'ruun: Eine geheimnisvolle und gewalttätige Gruppe, deren Ursprung uns im Spiel unbekannt ist. Sie folgen der Großen Schlange , einem angeblich göttlichen Wesen.

Vorsicht Spoiler: Details zu Fraktionen und Quests

Falls ihr keinerlei Details zu den Quests von Starfield erfahren wollt, solltet ihr hier nicht weiterlesen, sondern es bei dem obigen Story-Trailer belassen. Die Entwickler verrieten nämlich Details zu Fraktions-Quests und sehr vielsagende Inspirationen für ihre Geschichte:

Fraktionsquests: Im Auftrag der United Colonies werden wir die Piraten der Crimson Fleet infiltrieren. Dabei können wir uns aber auch umentscheiden, und tatsächlich für Space-Piraten arbeiten. Die Entwickler verrieten außerdem, dass wir anders als in Skyrim nicht am Ende zum Anführer jeder Fraktion werden.

Inspiration: Als Inspiration für manche der Quests nennt Emil Pagliarulo unter anderem Star Wars, Battlestar Galactica, Contact, Interstellar, 2001: A Space Odyssey, und Event Horizon.

Was haltet ihr von den neuen Infos zu Starfield? Freut ihr euch darauf, in jeder Stadt eine gemütliche Wohnung besitzen zu können? Werdet ihr versuchen, möglichst ohne Kämpfe durch die Story zu kommen? Oder werdet ihr zum Revolverhelden und Schmuggler wie Han Solo? Schreibt uns gerne in den Kommentaren, was ihr denkt!