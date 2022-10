Starfield: Bethesda zeigt erstmals Dialoge und will zurück zu seinen RPG-Wurzeln

Bethesda hat einige Experimente mit Dialog-Systemen hinter sich. Denkt nur mal an Oblivions berüchtigtes Minispiel oder die Stichwort-basierten Gespräche von Fallout 4. Wagt Starfield sich wieder an etwas ganz Neues oder setzt das kommende Sci-Fi-Rollenspiel wieder auf ein klassisches System? In einem neuen Video gibt Todd Howard die Antwort darauf.

So laufen Gespräche in Starfield ab

Erster Screenshot zum Dialog-System: Auf diesem Screenshot seht ihr, was euch im Spiel erwartet, wenn ihr ein Gespräch mit einem NPC führt. Das Interface erinnert stark an das System aus Fallout 3 oder Skyrim - eine gute Nachricht für alle, die Dialoge in Fallout 4 nicht mochten.

Euch werden die verschiedenen Optionen und Formulierungen aufgelistet, aus denen ihr wählen dürft. Wenn eine davon mit einer bestimmten Handlung verknüpft ist, etwa dass ihr euren Gegner angreift, dann ist auch das klar ausgeschrieben. Soweit, so Bethesda-bekannt.

Wie Skills funktionieren: Etwas anders sieht es beim Überzeugen-Skill aus. Im Video versucht der Protagonist, sich aus einer Situation herauszureden. Um das zu schaffen, stehen wiederum mehrere unterschiedlich anspruchsvolle Optionen zur Verfügung, für die ihr Punkte ausgebt. Laut Todd Howard soll sich das sehr organisch anfühlen und nicht so wirken, als wäre das Überzeugen ein anderer Dialog-Modus als die normalen Gespräche. Bethesda hat sich im Laufe der Jahre nicht nur beiden virtuellen Gesprächen weiterentwickelt:

13 16 Mehr zum Thema Wie Bethesda von der Garagenfirma zum Elder-Scrolls-Giganten wurde

Noch mehr Infos: Charakterzüge und Treibstoff

Im Video beantwortet Howard weitere Fragen und gibt damit neue Einblicke, wie sich Starfield eigentlich spielen wird.

Was sind »Character Traits«? Ihr wählt während der Erschaffung für euren selbst erstellten Charakter bis zu drei besondere Eigenschaften aus, die euch bestimmte Vor- und Nachteile verschaffen. Die negativen Auswirkungen eurer jeweiligen »Traits« könnt ihr im Spiel via Quest entfernen.

Wie funktioniert Treibstoff? Obwohl Starfield sich eher als »Hard Sci-Fi« versteht (also als eher realitätsorientiert), strandet ihr nicht in den Weiten des Weltraums, wenn euer Tank leer ist. Der Füllstand bestimmt lediglich, wie weit ihr auf einmal reisen könnt. Wir sind sicher, dass sehr schnell entsprechende Mods für Hardcore-Fans auftauchen.

Starfield - Erste Screenshots zeigen die Open World des Rollenspiels ansehen

Starfield soll 2023 erscheinen, ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt. Falls ihr jetzt schon voll in Bethesdas neues Universum eintauchen wollt, seid ihr in unserem großen Info-Hub genau richtig aufgehoben.