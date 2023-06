Starfield: Der anhängliche Fan aus früheren Bethesda-Spielen ist zurück

Schwant euch bei diesem Anblick nichts Gutes? Dann habt ihr mit Sicherheit The Elder Scrolls 4: Oblivion gespielt.

Die gestrige Starfield-Direct hatte einiges zu bieten. Neue Features wurden enthüllt, fremde Welten gezeigt und Fan-Träume wahr gemacht. Doch das eigentliche Highlight des Abends steht natürlich außer Frage: Der anhängliche Fan ist zurück!

Jetzt mal im Ernst: Wer The Elder Scrolls 4: Oblivion gespielt hat, dürfte sofort wissen, wovon wir sprechen. Aber keine Sorge, für alle anderen von euch liefern wir jetzt erst einmal dringend benötigten Kontext.

Huldigt dem Champion der Arena

In Oblivion könnt ihr euch in der Arena in der Kaiserstadt als Gladiator verdingen. Für jeden besiegten Gegner steigt ihr im Rang auf, bis ihr eines Tages schließlich euer Ziel erreicht habt und zum Arena-Champion gekürt werdet.

Das bringt euch abseits des netten Titels nicht allzu viel, bis auf ein wichtiges Detail. Ihr habt von diesem Zeitpunkt an nämlich einen frenetischen Fan, der euch am liebsten auf Schritt und Tritt verfolgt, von euren Heldentaten plappert und euch huldigt.

Das klingt zunächst vielleicht ganz nett, strapaziert im Laufe mehrerer Spielstunden aber derart die Nerven, dass sich nicht wenige Oblivion-Fans irgendwann des aufdringlichen Fans...für immer entledigt haben.

Starfield Oblivion

Fan-Service im Weltall

Wer dachte, der anhängliche Fan sei damit Geschichte, irrt sich gewaltig. Denn in der Starfield-Direct stellte der optisch runderneuerte NPC unter Beweis, dass er nichts von seiner nervtötenden Art eingebüßt hat. Wir sind uns sicher: So manch ein Bethesda-Fan unter euch wird frohlocken!

Keine Sorge: Ihr müsst ihm nicht begegnen! In Starfield versteckt sich der Auftritt des Zeitgenossen hinter einem optional aktivierbaren Charakter-Trait. Ihr müsst euch also schon bewusst dafür entscheiden, ihm über den Weg laufen zu wollen. Auf Reddit sorgt das Comeback bereits für eindeutige Reaktionen:

Was der Showcase von Starfield ebenfalls schon verraten hat: Ihr könnt ihr auch im SciFi-Epos jederzeit dagegen entscheiden, noch mehr Zeit mit dem Fan zu verbringen. Die Kamera wird an dieser Stelle im Trailer schwarz und wir wissen wohl alle, was das heißt. Ob es auch humanere Wege geben wird, dem anhänglichen Fan Adieu zu sagen, bleibt abzuwarten - wir hoffen es aber für ihn!

Freut ihr euch über die Rückkehr des anhänglichen Fans oder habt ihr bei seinem Anblick die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hofft, ihm für die Dauer eurer Starfield-Reise aus dem Weg gehen zu können? Gibt es weitere klassische Bethesda-Tugenden, etwa bestimmte Running Gags, die ihr euch auch für Starfield erhofft? Schreibt uns eure Meinungen und Gedanken gerne in die Kommentare!