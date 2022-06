Starfield bestätigt jetzt, was viele Fans schon befürchtet haben

Das neue Bethesda-Spiel Starfield ist gerade in aller Munde. Wer hat nicht von einem Skyrim-ähnlichen Spiel geträumt, das uns ermöglicht, den Kosmos nahtlos zu erkunden und die uneingeschränkte Open World zu genießen?

So nahtlos, wie sich Spieler das wünschen würden, ist die Open World dann aber doch nicht. Ein Feature wird es nicht ins Spiel schaffen: der fließende Übergang zwischen dem Weltraum und Planeten.

Das bestätigte Bethesdas Chefentwickler Todd Howard im Interview mit IGN: »Leute haben gefragt, 'Kann man mit dem Raumschiff direkt zum Planeten runterfliegen?' Nein. Wir haben schon früh beschlossen, dass die Oberfläche eine Realität ist und der Weltraum eine andere.«

Ob diese etlichen Oberflächen und Planeten ein Fest für Modder werden oder doch eher schaden, haben wir hier thematisiert:

21 4 Starfield Bekannte Modder reagieren mit Begeisterung - und Besorgnis

So begründet Howard die Entscheidung

Nach Howards Aussagen zufolge sei es die Zeit und den Aufwand dafür nicht wert gewesen. Er ist der Auffassung, es sei »einfach nicht so wichtig für die Spieler«.

»Sind wir uns also lieber sicher, dass es an der Oberfläche super ist und ebenso im Weltraum und dass diese Realitäten so gut aussehen und sich spielen lassen, wie nur möglich«, so Howard.

Dabei haben andere Spiele wie No Man’s Sky, Elite: Dangerous und Star Citizen gezeigt, wie ein fließender Übergang zwischen Weltall und Planeten ausschauen kann. Jedoch sind das alles Simulationen oder besitzen zumindest Simulationsansätze, während Starfield ein klassisches Rollenspiel wird. Wie lange die Animation und die potenziellen Ladezeiten ausfallen, wird sich noch zeigen müssen.

Falls ihr einfach nicht genug Infos zu Starfield kriegen könnt, dann schaut euch gerne das folgende Video an:

Wird euch das Feature fehlen oder stört euch eine kurze Zwischensequenz und vielleicht ein kleiner Ladebalken nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!