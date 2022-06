Starfield: Eine simple Design-Entscheidung kommt schon jetzt bei vielen Fans gut an

Es hat ein bisschen gedauert, aber Bethesda hat vor Kurzem endlich mit richtigem Gameplay zu Starfield und handfesten Infos rausgerückt. Und das sorgt natürlich für viele Diskussionen, während Fans des Studios hinter Fallout und The Elder Scrolls den ein oder anderen Aspekt genauer unter die Lupe nehmen.

So zum Beispiel, was für Details sich schon jetzt bei den Waffen von Starfield ausmachen lassen - und was das für Spieler bedeutet, die bevorzugt mit einem möglichst reduzierten HUD spielen. Was unsere Starfield-Expertin Géraldine schon alles zum Bethesda-Rollenspiel gesehen hat und was sie davon hält, könnt ihr übrigens in unserer Riesen-Preview des Todes nachlesen:

Wie Starfield das Spielen ohne HUD erleichtern könnte

Im Subreddit zu Starfield machte der User A-N-H eine spannende Entdeckung. Ihm fiel bei dem kürzlich gezeigten Gameplay-Trailer auf, dass alle(!) gezeigten Waffen über eine integrierte Munitionsanzeige verfügen. Das bedeutet, dass Spieler nicht auf ein HUD-Element angewiesen sind, um im Blick zu behalten, wie viel Schuss noch in einer Pistole oder in einem Gewehr stecken.

Die Entdeckung kommt auch bei anderen Reddit-Usern gut an. So erfreuen sich Kommentatoren an dem Detail, weil das natürlich die Hoffnung weckt, dass sich in Starfield das HUD möglichst stark reduzieren lässt, wovon die Immersion und das realistische Spielgefühl profitieren könnten. A-N-H beschreibt sich selbst als Spieler, der überflüssige Bildschirmanzeigen wie Lebensbalken, Munitionsanzeigen und mehr gerne auf das Minimum drosselt.

Klickt am besten auf den folgenden Embed, damit ihr auch die von A-N-H angefertigten Screenshots sehen könnt:

Vergleichbare Designs gab es natürlich schon in anderen Spielen. Das prominenteste Beispiel dürfte dafür wahrscheinlich noch immer das erste Dead Space aus dem Jahr 2008 sein, welches für die direkte Implementierung zahlreicher HUD-Elemente ins Spielgeschehen viel Lob abbekam. Bethesda selbst hat sich daran aber auch schon mit Prey herangetastet, wo zumindest auch die Waffen selbst anzeigen, wie viel Munition drin steckt.

Wie viel sich die HUD-Elemente in Starfield letztendlich reduzieren lassen, muss sich natürlich noch zeigen. Die Entdeckung von A-N-H lässt zumindest schon mal hoffen und immerhin gab es in den letzten Jahren einen spürbaren Trend bei Entwicklern, Spieler selbst entscheiden zu lassen, was sie auf dem Bildschirm angezeigt bekommen wollen - und was nicht.

Video-Preview gefällig? Weitere spannende Details zu Starfield findet ihr übrigens nicht nur in unserer Preview, sondern auch in dem folgenden Video. Wir haben für euch zehn neue Infos gesammelt, mit denen die Entwickler erst vor wenigen Tagen rausgerückt haben:

Was ihr zu Starfield wissen solltet

Starfield sollte ursprünglich noch dieses Jahr herauskommen, wurde aber vor einigen Wochen auf 2023 verschoben. Einen genauen Release-Termin gibt es aktuell nicht. Alle Infos zum Gameplay, der Spielwelt, den Plattformen, der Engine und der Story von Starfield findet ihr in unserer großen Übersicht. Klickt euch einfach mal selbst rein:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Starfield? Auf was für Ideen und Features vergangener Spiele sollte Bethesda eurer Meinung nach verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!