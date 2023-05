Auf Starfield lastet nach dem Redfall-Fehlschlag jetzt mehr Druck als je zuvor

Nach dem Release von Redfall blicken so manche Fans besorgt Richtung Starfield.

Seit seiner Ankündigung wird Starfield mit Erwartungen, aber auch mit Zweifeln und Sorgen geradezu überhäuft. Schließlich ist es das erste Singleplayer-Rollenspiel von den Bethesda Game Studios seit 2015 - und eine vollkommen neue Marke, mit der die Entwickler in ungeahnte Höhen aufsteigen wollen. Der Release des Vampir-Shooters Redfall sorgt nun für Gesprächsstoff.

Was ist mit Redfall passiert?

Der Koop-Shooter ist gerade erst erschienen und es zeichnet sich schon ein Misserfolg ab: Auf Steam steht das Spiel bei überwiegend negativen Bewertungen. Und auch die ersten Pressestimmen zeichnen kein wohlwollendes Bild von Redfall. Grund dafür sind sowohl Performance-Probleme und Bugs, als auch das wenig abwechslungsreiche Gameplay und die schwache KI. Mehr lest ihr in unserem eigenen Test:

Was hat das mit Starfield zu tun?

Auf den ersten Blick nur wenig: Die Entwickler von Redfall und Starfield gehören zwar beide zum Publisher Zenimax, der inzwischen von Microsoft aufgekauft wurde, sind aber zwei unterschiedliche Studios. Trotzdem machen sich viele Fans nach dem problematischen Release von Redfall nun Sorgen um Bethesdas Weltraum-Rollenspiel, das ebenfalls als Exklusivtitel für die Xbox erscheint.

So deutet neben vielen anderen auch der Journalist Jez Corden in einem Tweet an, dass er befürchtet, dass Starfield ebenfalls zu früh und einem unfertigen Zustand veröffentlicht werden könnte:

Wenn Starfield im September noch nicht wirklich bereit ist: Verschiebt es. Verschiebt es Verschiebt es.

Sowohl Starfield als auch Redfall sollten eigentlich bereits 2022 erscheinen, wurden dann aber verschoben. So sollte die größtmögliche Qualität sichergestellt werden, Redfall hätte aber wohl noch mehr Zeit gebraucht.

Teilweise werden außerdem weit dramatischere Einschätzungen in den Weiten des Internets geteilt, die den Release von Starfield zur Schicksalsfrage von Xbox erklären. Würde das Spiel ebenfalls scheitern, habe die Xbox ein großes Problem, so der Tenor. Als eines der wichtigsten Xbox-Exclusives seit langer Zeit müsse Bethesdas Rollenspiel nun liefern und der Druck sei enorm:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es ist jedoch fraglich, ob ein milliardenschwerer Konzern wie Microsoft tatsächlich ein einziges Spiel zum Anlass nehmen würde, einen kompletten Geschäftszweig zu hinterfragen.

Ob es bei Starfield überhaupt zu Problemen kommt, lässt sich aktuell ohnehin noch nicht abschätzen. Wie ein Post im Starfield-Reddit betont, haben die Entwickler hier bessere Chancen, schließlich begeben sie sich nicht nur auf neues Terrain, sondern entwickeln ein für sie typisches Singleplayer-Rollenspiel.

Was glaubt ihr, wie wichtig Starfield für die Xbox ist? Hat Redfall auch bei euch Befürchtungen geweckt, dass Bethesdas Rollenspiel ebenfalls einen sehr problematischen Release erlebt? Oder glaubt ihr, dass die Verschiebung in den September 2023 ausreicht und Starfield einen reibungslosen Launch feiert? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!