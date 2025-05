Star Wars trifft Starfield: Im Weltraum-Rollenspiel könnt ihr jetzt Luke Skywalkers Heimatplanet Tatooine erkunden

Wer kennt ihn nicht: Den ikonischen Zwillings-Sonnenuntergang über der Wüste von Tatooine könnt ihr nun auch in Starfield erleben.

Tatooine - Mit einer Raumschlacht über diesem Wüstenplaneten begann 1977 das heute wohl größte und bekannteste Sci-Fi-Franchise aller Zeiten. Über die Jahre habt ihr den Planeten und seine Hauptstadt Mos Eisley in diversen Star-Wars-Videospielen besucht. Noch immer erinnern ihr euch wahrscheinlich wohlig an die Heldenschlacht aus dem alten Star Wars: Battlefront 2 (2005).

Jetzt könnt ihr Luke Skywalkers Heimatplaneten auch in Starfield bereisen. Denn die beiden Modder radicalclownfriend und Fox1120 haben den Wüstenplaneten in Bethesdas Weltraum-Rollenspiel zum Leben erweckt; inklusive passender Kreaturen, NPCs und sogar dem Raumhafen Mos Eisley.

Wir zeigen euch, wie Tatooine in Starfield aussieht und was ihr von den Mods erwarten könnt. Im Gameplay-Video von Kollege Tillmann könnt ihr euch ein erstes Bild von den Inhalten machen:

5:09 Starfield: Wir besuchen den wohl berühmtesten Star-Wars-Planeten und landen in Mos Eisley

Ab in die Wüste

Um Tatooine in eure Starfield-Kopie zu integrieren, benötigt ihr die folgenden vier Mods:

Erstere Modifikation fügt den Wüstenplaneten als begehbare Welt im Tatoo I-System in direkter Nachbarschaft von Porrima ein. Der Planet und das System sind komplett neu und eigenständig; es handelt sich bei der Mod nicht um einen sogenannten Replacer.

Habt ihr die beiden kleineren Zusatzinhalte installiert, begegnen euch auf Tatooine imperiale Sturmtruppen, Tuskenräuber, Jawas, Kraytdrachen, Banthas und Co.; außerdem habt ihr Zugriff auf ein Star-Wars-typisches Waffenarsenal. Abends könnt ihr hier stilecht den bekannten Zwillingssonnen von Tatooine beim Untergehen zusehen.

Mod-Autor radiclownfriend hat zudem noch viele weite Star-Wars-Mods im Repertoire, darunter die Mandalorian-Rüstung, X-Wings oder Luke Skywalkers Landspeeder. Angefangen hat er mit simplen Rüstungs- oder Waffenskins; mittlerweile gehen seine Projekte aber weit darüber hinaus.

Die Mos-Eisley-Mod von Fox1120 ergänzt den Planeten um die namensgebende Metropole - inklusive der ikonischen Mos Eisley Cantina. Hier könnt ihr euch ein Glas blaue Milch gönnen und über die Frage sinnieren, auf wie vielen Sternen euer Starfield-Charakter eigentlich zum Tode verurteilt ist.

Perfekt ist die Mod-Kombination natürlich noch nicht. Es fehlt beispielsweise noch an Quests und einzigartigen Dialogen; bislang gibt es auf Tatooine also nicht wirklich etwas zu tun. Für Star-Wars-Fans sind die Community-Inhalte aber in jedem Fall einen Blick wert.

Modder radiclownfriend hat zudem bereits angekündigt, an weiteren Star-Wars-Modifikationen zu arbeiten. Sein Ziel ist es, später ein ganzes Star-Wars-Universum zu erschaffen, in das alle bisher erstellten Assets einfließen sollen. Weit mehr also, als nur ein paar Waffen und Rüstungen auszutauschen.

Entsprechend begeistert wird das Mod-Paket auch von der Community aufgenommen. Auf Reddit schreibt etwa ein Nutzer: Das ist genau, worauf wir gewartet haben , und ein anderer fügt hinzu: Starfield hat bereits so viele coole Star-Wars-Mods bekommen; ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Spiel in zehn Jahren aussieht. Ich bin sehr gespannt.

