Verwirrung um Starfield: Bethesda trollt seine Rollenspiel-Fans auf Twitter

Angeblich erscheint Starfield im Juni 2023. Die Betonung liegt auf angeblich , denn der Release des Scifi-Rollenspiels ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt. Deswegen hoffen Bethesda-Fans, dass es endlich bald News gibt - und das am besten in Form eines dedizierten Starfield-Showcase.

Wann ein Starfield-Showcase potenziell stattfindet? Ebenfalls eine verdammt gute Frage, die sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten lässt. Zu allem Übel hat es sich Bethesda nicht nehmen lassen, Salz in die Wunde zu streuen.

Doch keine Ankündigung von Starfield-News ...

Auf Twitter teaste der offizielle Account von Bethesda gemeinsam mit dem schwedischen Xbox-Konto irgendetwas für den 21. April 2023 an. Damit fühlten sich Fans natürlich zum fröhlichen Spekulieren eingeladen: Gibt es Neuigkeiten zum Koop-Shooter mit Vampiren namens Redfall? Oder wird endlich Starfield ausführlich beleuchtet und ein Release-Datum enthüllt?

Knapp zwei Stunden später hat Bethesda dann die Verwirrung aufgelöst und gleichzeitig für Enttäuschung gesorgt. Es wurde nämlich keine Enthüllung zu Starfield oder Redfall angeteast, sondern eine gemeinsame Xbox/Bethesda-Kollaboration für die anstehende Elle Gala - einer Fashion-Veranstaltung.

Es stellt sich nur die Frage, ob der Bethesda-Account die Verwirrung nach dem vorangegangenen Tweet so schnell auflöste, um Schadensbegrenzung zu betreiben oder von Anfang an seine Fans trollen wollte. Im Anblick der zahlreichen Antworten auf die eher ernüchternden Reaktionen tippen wir fast auf beides.

Die wichtigsten Infos zu Starfield

Bethesdas nächstes großes Rollenspiel nach The Elder Scrolls 5: Skyrim und Fallout 4 soll irgendwann 2023 erscheinen. Offiziell kennen wir momentan kein konkretes Release-Datum. Ein bekannter Journalist möchte aber herausgefunden haben, dass es am 29. Juni so weit sein könnte.

Alle wichtigen Infos zu Starfield findet ihr natürlich bei uns und in den folgenden Artikeln. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

Habt ihr euch auch von dem offiziellen Starfield-Account auf Twitter in die Irre führen lassen? Was haltet ihr von der Aktion? Doch viel wichtiger: Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Bethesdas nächstes großes Rollenspiel? Würdet ihr The Elder Scrolls 6 oder Fallout 5 bevorzugen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!