Preload-Termin für Starfield geleakt - und er ist sehr viel näher als gedacht

Bald könnt ihr zu den Sternen aufbrechen - wenn ihr genug freien Speicherplatz besitzt.

Starfield erscheint in wenigen Tagen! Na gut, zum Erscheinungszeitpunkt dieses Artikels sind es noch 30 Tage, aber angesichts der gefühlt achtundsiebzig Jahre Wartezeit bis hierhin erscheint die Spanne doch sehr kurz. Wer von euch seine Vorfreude noch weiter steigern möchte, kann dies offenbar schon bald tun.

Denn der Starfield Preload soll kurz bevorstehen. Quelle für diese Info ist ein Leak, doch ein sehr glaubwürdiger, denn er stammt von niemand Geringerem als Amazon. Wir haben alle Infos zum Preload für euch gesammelt.

Wir hoffen, ihr habt eine schnelle Leitung

Was für ein Leak konkret? Auf Amazon könnt ihr eine Xbox Series S im Bundle mit dem Bethesda-Rollenspiel erwerben. In der Produktbeschreibung findet man einige interessante Angaben.

Wann startet der Preload? Am 9. August sollt ihr Starfield endlich herunterladen können. Dann könnt ihr noch 28 herrliche Tage auf die Xbox-Kachel respektive das Desktop-Icon starren, schön, nicht wahr?!

Wie groß ist der Download? Derzeit geht man von 125 GB aus, die ihr auf eurem Speichermedium für Starfield freischaufeln müsst. Besitzer einer langsamen Internetverbindung können also schon jetzt zu weinen anfangen. Wir fühlen euren Schmerz.

Freut ihr euch auf Starfield? Okay, blöde Frage, da ihr diese News gelesen habt. Aber wie steht ihr zur Downloadgröße des Preloads? Habt ihr eine schnelle Internetleitung und somit kein Problem mit den 125 GB? Oder müsst ihr am 9. August sofort loslegen, um eventuell zum Release der Game-of-the-Year-Edition loslegen zu können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!