Starfield hält einen Fan nachts wach, und rettet ihm so wohl das Leben

Die ganze Nacht Starfield zu spielen hat einem Fan und seiner Familie wohl das Leben gerettet.

Spiele können uns manchmal helfen, schwierige Zeiten oder Situationen durchzustehen. So berichtete zuletzt etwa ein Reddit-Nutzer, dass der anstehende Starfield-Release ihn dazu gebracht hätte mit dem Trinken aufzuhören.

In einem anderen Fall ist jetzt wiederum wohl Starfield dafür verantwortlich, dass ein Spieler und seine Familie einen Wohnungsbrand fast unverletzt überstehen.

Starfield hat mein Leben gerettet

Dank Starfield würden er und seine Familie noch leben, so schreibt ein Fan unter dem namen tidyckilla auf Reddit, und postet das Bild eines brennenden Hauses:

Er hätte seit den ersten Gerüchten zu Starfield auf das Spiel gewartet, und schließlich die Premium-Edition vorbestellt. Mit dem Early Access konnte tidyckilla dann schon am ersten September spielen und beschloss, die ganze Nacht wach zu bleiben, um möglichst früh anfangen zu können.

Mitten in der Nacht, während er schon spielte, hörte tidyckilla plötzlich eine Explosion. Als er vor die Tür ging, um nachzuschauen, schlugen ihm Flammen aus dem Treppenhaus entgegen. Schnellstmöglich weckte er also seine Frau und schnappte sich die Katze. Alle drei konnten mit leichten Verbrennungen aus dem Haus entkommen. Ohne Starfield, so ist tidyckilla überzeugt, wäre er wohl gestorben:

Wäre ich nicht wach gewesen und hätte Starfield gespielt, dann hätte ich geschlafen und wir wären alle an einer Rauchvergiftung gestorben. Ich möchte diesem Spiel danken, dass es meine Familie und mich vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt hat. GEPRIESEN SEI TODD HOWARD!

Aktuell spielt der dem Tod entronnene Fan nun von einem Hotel aus weiter - dank Autosave habe er auch kaum Fortschritt verloren.

Das ging ja nochmal glimpflich aus! Seid ihr zum Early-Access-Release von Starfield auch nachts wachgeblieben und habt von der ersten Stunde an gespielt? Wir hoffen natürlich, dass es bei euch zu keinen dramatischen Zwischenfällen kam. Oder werdet ihr gleich heute mit dem Rollenspiel anfangen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!