»Wegen Starfield bin ich endlich trocken« - Alkoholiker startet dank Bethesdas Rollenspiel neues Leben

Der Starttermin von Starfield war Anlass für einen Alkoholiker, sich seiner Sucht zu stellen.

Videospiele sind ein toller Zeitvertrieb und wir gehen wohl kaum fehl in der Annahme, dass ein jeder oder jede, der oder die das hier liest, dem zustimmen wird. Sie können obendrein so viel mehr sein. Für einen Reddit-Nutzer war der anstehende Early-Access Release von Starfield Grund genug, sich endlich seinen Dämonen zu stellen. Er ist Alkoholiker und fasste vor einigen Wochen einen folgenschweren Entschluss.

Trocken, um Starfield zu genießen

Am 23. Juli sei er noch wie üblich betrunken gewesen, doch da reifte eine Erkenntnis: Mache er so weiter, werde er nicht in der Lage sein, Starfield so zu genießen, wie er es sich wünscht. Ab da stand für ihn fest: Schluss mit Alkohol!

Und es ist ihm für die vergangenen fast sechs Wochen gelungen, trocken bleiben. Er freut sich, Starfield zu spielen, nachdem ihm die Vorfreude Kraft gegeben hat, mit seiner Sucht umzugehen.

Ich bin bereit, energiegeladen, nicht gestresst und ich bin erstmals seit mehr als fünf Jahren hoffnungsvoll, was die Zukunft angeht.

Solltet ihr selbst oder eine euch nahe stehende Person mit Alkoholsucht kämpfen, könnt ihr euch unter der Hotline-Nummer 01806 313031 bei den Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen an erfahrene Fachleute wenden. Weitere Informationen zur Suchthilfe findet ihr auf der Webseite der Bundesregierung.

Er schließt seine Geschichte mit Dankesworten an die überaus freundliche Community, die ihm durch die Bank mit Freundlichkeit, Güte und Unterstützung begegnet und blickt freudig den kommenden Wochen entgegen:

Kann es nicht erwarten durch die Weiten von Starfield zu reisen und mit euch allen darüber zu quatschen!

Starfield ist seit heute im Early Access bei Besitz der entsprechenden Versionen spielbar und erscheint am 6. September regulär für die Xbox Series und den PC im Handel sowie als Teil des Game Pass.

Wie sieht es bei euch aus? Gibt es Spiele, die euer Leben nachhaltig positiv beeinflusst haben? Erzählt uns gerne in den Kommentaren, welche Titel euch vielleicht ja sogar bis heute auf eurem Lebensweg geholfen haben! Wir freuen uns zu hören, welche Freude und Wandel Videospiele in das Leben von Menschen bringen können.