Starfield-Raumschiff hat genug von seinem Spieler und lässt ihn eiskalt stehen

Zum Abschied nochmal winken: Passt bloß auf, dass euch euer Raumschiff in Starfield nicht einfach stehen lässt.

Das Bauen eures eigenen Raumschiffs spielt eine durchaus wichtige Rolle in Starfield. In dem Editor könnt ihr euch mit vielen verschiedenen Bauteilen austoben und das interstellare Fluggefährt eurer Träume zusammenschrauben. So kamen unter anderem schon richtig hübsche Kopien legendärer Star-Wars-Modelle wie dem Millenium Falken und dem X-Wing zustande.

Raumschiffe können aber auch richtig fies sein: Das musste ein Fan leidvoll erfahren, der sich redlich Mühe im Editor gegeben hat, nur um kurz darauf mit leeren Händen dazustehen.

Mach's gut, und danke für das Benzin!

Was ist passiert? Ein Fan baut sich seinen Traum von einem Raumschiff zusammen und kann es kaum noch erwarten, das erste Mal damit abzuheben. Stattdessen hebt der Stahlkoloss aber einfach ohne seinen Besitzer ab, fliegt gen Himmel und entschwindet dann in den Weiten des Weltraums.

Bei Reddit reagieren die anderen Fans äußerst amüsiert: In den Antworten tummelt sich alles von heiteren Witzen über nicht ganz ernst gemeinten Spott bis hin zu Unglaube, was da gerade passiert ist. Ein Vorgeschmack gefällig?

Tschüss Kumpel, ich hoffe, du findest deinen Vater!

Hättest nicht ein so fortschrittliches KI-Modul installieren sollen.

Mir gefällt das Ende des Videos, wo der OP einfach im Regen steht und sich fragt: WTF ist gerade passiert?

Was lernen wir daraus? Vertraut euren Raumschiffen besser nicht zu sehr. Sie haben es offenbar faustdick hinter den Ohren! Apropos faustdick: Auch der zurückgelassene Raumschiff-Besitzer hat sich im Reddit-Thread nochmal zu dem Vorfall geäußert und seine Antwort sorgt für viele Lacher:

Keine Ahnung, ich habe nichts dafür getan, dass es einen Fehler gab. Ich habe es registriert, nachdem ich es legal gestohlen hatte, und alles, was ich getan habe, war, dem Schiff einen Frachtraum hinzuzufügen, da es vorher keinen bzw. keinen guten hatte

Legal gestohlen - soso!

Ihr seid jetzt vorgewarnt: Passt gut auf eure Schiffe auf! Bindet sie am besten an einen Pfosten fest, wenn ihr euch auf einem Planeten herumtreibt. Habt ihr vor, euch in Starfield ein eigenes Raumschiff im Editor zu basteln oder werdet ihr einfach bei vorgefertigten Modellen bleiben, weil euch derlei Spielereien nicht interessieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!