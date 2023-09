In Starfield versteckt sich eine rührende kleine Widmung

Bethesda hat den inzwischen an Krebs verstorbenen Alex Hay in Starfield verewigt.

Nicht allen, die sich über Jahre auf Starfield im Vorfeld freuten, ist es vergönnt, seinen Release noch zu erleben. Da draußen sind sicher Hunderte, die plötzlich und still aus dem Leben schieden, ehe sie endlich in die Weiten von Bethesdas Rollenspiel aufbrechen konnten. Einen, an den sich die Community jedoch auf ewig erinnern wird, ist Alex Hay.

Bethesda hat den vor wenigen Wochen an Lungenkrebs verstorbenen 35-Jährigen in Starfield verewigt.

Wer ist Alex Hay?

Alex Hay meldete sich vor knapp einem halben Jahr auf Reddit zu Wort. Der berichtete er von seiner tödlichen Erkrankung und beklagte, dass er Starfield nicht mehr bei Release spielen können wird. Er sollte Recht behalten. Doch Bethesda hat augenscheinlich mitgelesen und ihn mittels einer kurzen Notiz verewigt:

An alle meine Freunde und geschätzten Entdeckter

Ich bin immer bei euch dort draußen in Starfield

In Liebe

Alex Hay

Der knappe Text liest sich so, als hätte der Verstorbene selbst die Chance bekommen, etwas zu Starfield beizutragen. Dies vermuten auch etliche unter dem Reddit-Post. Doch ob das stimmt, könnten nur die Entwickler, Freunde oder Verwandte verraten.

Durfte er im Vorfeld spielen?

Ein Aspekt von Interesse für viele ist, ob Alex Hay vor seinem Tod, die Chance hatten Starfield in einer frühen Version zu spielen. Manche vermuten ja, andere sind da eher pessimistisch. Ein schönes Zeichen vonseiten Bethesdas wäre es sicher gewesen, ihn eine damals schon sehr weit fortgeschrittene Fassung zumindest einige Stunden anspielen zu lassen.

Aber auch hier, werden wir die Wahrheit wohl nie erfahren, da dies zwischen Alex Hays engstem Umfeld sowie den Entwicklern bleibt.

Was denkt ihr? Ist das ein schöner Weg oder hätte Bethesda lieber ein Schiff, eine Stadt oder einen Charakter nach ihm benennen sollen? Oder fällt euch etwas ganz Anderes ein, was sie hätten machen können, um an Alex Hay zu erinnern? Und was ist eure bisherige Lieblingsvariante, die ihr in einem Spiel bisher entdeckt habt, um jemand Verstorbenen zu verewigen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!