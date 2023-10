Wer in Starfield schnell viel Loot farmen will, der sollte auf diesem Planeten landen

Einen freundlichen Empfang mit Tee und Kuchen bekommt ihr hier zwar nicht, dafür gibt es aber jede Menge Beute!

Falls ihr in Starfield Probleme habt, euren extravaganten Lebensstil zu finanzieren, gibt es einige Möglichkeiten um an Geld zu kommen - einige findet ihr in unserem Guide. Wer aber auf die Arbeit als Space-Trucker, Entdecker oder Kopfgeldjäger verzichten will, kann auch eine versteckte Söldnerbasis ausräumen.

Hier warten viele Schätze

Auf Reddit machte kürzlich baberlay auf das Nest des Geiers aufmerksam. Diese Basis der Ecliptic-Söldner (dieser skrupellosen Fraktion seid ihr bestimmt schon begegnet) sei ein hervorragender Ort, um den Frachtraum eures Schiff mit jede Menge Beute zu füllen. Hier sollen jede Menge Waffen, Rüstungen, wertvolle Schmuggelware und sogar ein kostenloses Schiff warten.

Bei so einem Ausblick konnten natürlich auch wir nicht Nein sagen und haben das Nest des Geiers mal für euch ausgekundschaftet. Und tatsächlich lohnt sich die Reise außerordentlich! Solltet ihr schon Geld und Ausrüstung im Überfluss besitzen wollt ihr euch vielleicht aber lieber eine versteckte Quest entdecken:

7:15 Starfield hat eine verstecke Quest, die an einen weltbekannten Film erinnert

Wie komme ich zum Nest des Geiers?

Falls ihr selbst gleich aufbrechen wollt, zeigen wir euch natürlich auch den Weg. Ihr müsst auf der Galaxiekarte nach dem Jaffa-System suchen, das sich in der Nähe von Volii und Porrima befindet. Damit ihr nicht zu lange suchen müsst, haben wir ein paar Bilder für euch gemacht:

Dort angekommen reist ihr zum Planeten Jaffa IV und landet dort beim Nest des Geiers. Erwartet allerdings kein freundlichen Empfang und macht euch auf einen harten Kampf gefasst. In der Basis lohnt es sich, wirklich alle Räume zu durchsuchen. In vielen Ecken wird wertvolle Ausrüstung und illegale Schmuggelware gelagert. Wie ihr die loswerdet, erfahrt ihr hier.

Im hintersten Teil der Basis gelangt ihr zu einer zweiten Landeplattform. Offenbar landet ihr bei eurem Eintreffen immer ein Raumschiff, das Verstärkung für die Söldner bringt. Habt ihr sie erledigt, könnt ihr euch an Bord des Schiffes begeben, und es stehlen. In unserem Fall handelte es sich leider nur um ein recht unspektakuläres Einsteigerschiff.

Habt ihr das Nest des Geiers bereits gefunden, oder hört ihr heute auch zum ersten Mal von diesem Ort? Geht euch in Starfield regelmäßig das Geld aus, und ihr könnt die Finanzspritze durch Schmuggelware deshalb gut gebrauchen? Oder seid ihr bereits so reich, dass ihr auf die wertvolle Beute verzichten könnt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!