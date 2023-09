Starfield: Spieler klaut mit einem lustigen Trick allen dreist die Credits unter der Nase weg

Wer gerne einmal den Blick auf die Credits anderer wirft, schaut sich mal diesen cleveren kleinen Trick an.

Diebstahl ist ähnlich wie in seinen Quasivorgängern aus dem Hause Bethesda auch in Starfield ein adäquates Mittel, um an Geld oder sonst welche Habseligkeiten anderer Menschen zu kommen.

Ein User der vor Kurzem in X unbemannten Plattform Twitter zeigt auf kreativ-freche Weise, wie sich ein einfaches Behältnis sowie die Physikengine von Starfield ausnutzen lassen, um rasch einige Credits einzusacken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Leute sehen das doch... wie geht das?

Ja, ohne jeden Zweifel würden echte Intelligenzen an den Tischen diesen eher plumpen Diebstahlversuch rasch erkennen und ihn wohl unvermittelt beenden. Doch die NPCs sind da chancenlos, denn auch wenn die Credits ihnen gehören, klaut der Spieler sie strenggenommen nicht, er verändert nur ihre Positionen.

Starfield ausgetrickst: Fast alles in Starfield existiert als echtes Objekt in der Spielwelt und eben nicht nur als Textur. So lässt sich theoretisch quasi alles beliebig anheben und an einen anderen Ort tragen. Sobald seine Besitzer es nicht mehr im Blickfeld haben, bemerken sie den Diebstahl per Einsammeln nicht.

Sie sehen ihren eigentlichen Besitz schlicht nicht. Dass sie inzwischen ohne ihre Kredite am Tisch sitzen und rauchen, kann ihnen aufgrund der technischen Limitierungen schlicht nicht auffallen.

Interaktivität for the win: Indes beeindruckt auch heute noch die flüssige und realistische Interaktion aller physikalischen Objekte, also dem Schiebemittel, der Box sowie auch der Chips. Bethesda erlaubt hier dem Spieler Freiheit im Detail, die sich nicht in vielen Titeln findet.

Spontan fallen einem da Zelda: Tears of the Kingdom oder sein Vorgänger ein, die noch einen Schritt weitergehen.

0:49 Starfield: Wir knacken ein Schloss und zeigen, wie das Minispiel funktioniert

Nicht selten sind wertvolle Gegenstände oder Haufen an Creditklipps in verschlossenen Behältnissen verborgen. Um daran zu kommen, muss ein auf den ersten Blick wenig einladendes Minispiel absolviert werden. Wir zeigen euch im obigen Video, wie das funktioniert.

Und? Seid ihr bereit zum Tricksen? Mögt ihr, dass Bethesda solche Optionen mit ihrem offenen Ansatz des Spieldesigns ermöglicht? Oder empfindet ihr das eher als albern und immersion-breaking, wenn solches, doch sehr offensichtlich illegales Verhalten zum Ziel führt? Habt ihr diesen oder einen ähnlichen Trick schon selbst in Starfield eingesetzt? Schreibt uns eure lustigsten Geschichten doch gerne in die Kommentare!