Deutsche Nutzer können ab sofort nicht mehr auf die Store-Seite von Spielen der Steam-Kategorie Adults-Only zugreifen. Wer versucht, die entsprechende Steam-Seite aufzurufen, erhält die Botschaft »Diese Inhalte sind in Ihrem Land nicht gestattet«.

Dabei handelt es sich aber nicht etwa um ein neues Gesetz gegen Sexspiele, sondern vielmehr um eine Maßnahme von Steam. Ab jetzt existiert ein sogenannter »Region Lock«, der Nutzern einer bestimmten Region Zugang zu Spielen verwehrt. Vergleichbares kennen deutsche Spieler bereits von indizierten Spielen.

Was könnte passiert sein?

Die Frage nach den Gründen für den plötzlichen Region Lock lässt sich so einfach nicht eindeutig beantworten. Es geht wahrscheinlich um Jugendschutzbestimmungen bei sogenannten »geschlossenen Benutzergruppen«, zu denen man die Adults-Only-Seite von Steam zählen dürfte.

Diese benötigen nach geltendem deutschen Recht eine sichere Methode zur Altersfeststellung. Da Steam diese jedoch nicht bietet, könnte der Region Lock der Shop-Kategorie und sämtlicher darin befindlicher Spiele eine Sicherheitsmaßnahme sein, um rechtlichem Ärger vorzubeugen.

Bereits 2019 hatte sich die Rechtslage in Deutschland bezüglich dessen verändert. Seit Mai 2019 galt die bis dahin akzeptierte Software-Lösung der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia (FSM) namens JusProg nicht mehr, nachdem die zuständige Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) eine erneute Bestätigung verwehrte. Das Tool ist eine Filtersoftware, die Eltern anwenden können, um Computer kindersicher zu machen. Shops wiederum können eine Jus-Prog-Integration implementieren.

Doch diese Maßnahme wurde nach einer Prüfung von der KJM nicht länger als ausreichende Maßnahme zum Jugendschutz anerkannt, da sie die Anforderungen nicht erfülle. Wie die Anwälte Andreas Grünwald und Christoph Nüßing in einem Artikel erklären, monierte die KJM, dass JusProg lediglich auf Windows-PCs verfügbar sei, aber auf allen Plattformen funktionieren müsse, und verweigerte folglich die Freigabe.

Seitdem ist es Gerichten theoretisch möglich, gegen Shops vorzugehen, die keine als sicher betrachtete Altersverifikation vorweisen können. Steam riskiert somit hohe Strafzahlungen oder sogar eine Sperrung des gesamten Shops, sollte es keine Maßnahmen einbauen, die mit deutschem Recht konform sind.

Inzwischen hat die FSM das JusProg auch für mobile Geräte veröffentlicht und im Zuge dessen erklärt, man entspreche nun wieder den Regularien. Die zuständige Kommission für Jugendmedienschutz hat nun gemäß des Jugendmedienschutzstaatsvertrags noch eine Frist bis Ende Februar, um ihren Segen zu geben. Wir haben bei der KJM nachgefragt, wie es darum bestellt ist und halten euch auf dem Laufenden.

Was kommt als nächstes?

Jetzt hätte Steam mehrere Möglichkeiten, Änderungen vorzunehmen, um mit deutschem Recht konform zu gehen. Etwa möglich wären

eine zeitliche Beschränkung des Angebots, sodass tagsüber keine jugendgefährdenden Inhalte verfügbar sind oder

eine sichere Form der Alterskontrolle.

Bislang fragt Steam lediglich höflich nach dem Geburtsdatum, was natürlich nur auf der Ehrlichkeit des Anwenders basiert und nicht als sicher betrachtet werden kann.

Allerdings geht Valve hier anscheinend den einfachen Weg und sperrt deutsche Nutzer von Spielen mit explizit sexuellen Inhalten komplett aus. Ob sich das in Zukunft ändern wird, bleibt unklar.

Wir haben Valve um eine Stellungnahme gebeten und werden diese Meldung bei einer Antwort aktualisieren.

Spieler könnten die neuerlichen Entwicklungen als beunruhigend empfinden, was generell Inhalte für Erwachsene auf Steam betrifft. Schließlich sind Spiele »ab 18 Jahren« ebenfalls auf Steam verfügbar, ohne eine sichere Methode zum Jugendschutz vorauszusetzen. Ob diese Spiele künftig ebenfalls von einer Sperrung betroffen sein könnten, muss die Zeit zeigen.