Amazons Angriffe auf Steam sind 15 Jahre lang ins Leere gelaufen. Jetzt berichtet ein Insider, warum die Strategie scheitern musste.

Steam ist einfach nicht zu schlagen, obwohl es über die Jahre genügend Versuche gab, der Marktmacht von Valves PC-Store beizukommen.

Jetzt hat ein ehemaliger Top-Manager des Giganten Amazon erklärt, wie das Unternehmen von Jeff Bezos mehr als 15 Jahre erfolglos gegen Steam gekämpft hat. In der sonst so verschwiegenen Spielebranche sind solch detaillierte Einblicke in das Denken und Handeln milliardenschwerer Konzerne rar

Amazon vs. Steam: »Wir haben den Code nie geknackt«

Als weltweit größter Versandhändler ist Amazon ans Gewinnen gewöhnt: 638 Milliarden US-Dollar Umsatz, über 1,5 Millionen Angestellte, eine Marktkapitalisierung von mehr als 2,2 Billionen US-Dollar; die Geschäftszahlen des Unternehmens sind schwindelerregend.

Aber ein kleines Software-Unternehmen aus Seattle mit weniger als 400 Mitarbeitern konnte der Gigant nie schlagen: Valve, dessen Online-Plattform Steam seit über 15 Jahren im Visier von Amazon stand.