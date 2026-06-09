Erster Blick auf Valves neue VR-Brille: Leak zeigt das Setup des Steam Frame

Das Setup des Stream Frames wurde auf Reddit geleakt. (Bildquelle: Valve)

Das Warten auf Valves nächste große VR-Hardware nähert sich offenbar dem Ende – und das Internet ist wieder einmal schneller als die offizielle PR-Abteilung.

Ein brandneuer Leak gewährt einen ersten handfesten Einblick auf die kommende Steam-Frame-Hardware und verrät, wie die ersten Schritte mit dem neuen VR-Headset aussehen werden.

Ein auf Reddit aufgetauchtes Video soll die »Welcome Tour« des Geräts zeigen und detailliert vorführen, was zukünftige Besitzer direkt nach dem Auspacken beim Setup der neuen Valve-Brille erwartet.

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Schritt für Schritt in die virtuelle Realität

Das geleakte Video gibt nicht nur einen Vorgeschmack auf die Benutzeroberfläche, sondern verrät auch einiges darüber, wie nutzerfreundlich Valve den Einstieg in sein neues VR-Ökosystem gestalten will.

Ähnlich wie beim Steam Deck plant Valve offenbar auch beim Steam Frame, auf eine stark visuell geführte Einrichtung zu setzen.

Im Setup-Tutorial sind mehrere zentrale Schritte zu erkennen, die Spieler nach dem ersten Aufsetzen durchführen müssen. So sieht man hier unter anderem Teile der Einrichtung der Controller und wie Spieler sich das Dashboard anzeigen lassen können und wie es aussieht.

Aufgenommen wurde das Video mit dem Valve Index, es handelt sich also nicht um einen Leak, bei dem auch schon die neue Steam-Frame-Hardware zum Einsatz kam.

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Autoplay

Auch wenn das Video keine neuen technischen Details zur Hardware selbst preisgibt, liefert es einen Einblick in Valves Prioritäten. Der Fokus der Welcome Tour liegt klar auf einer möglichst einfachen Einrichtung und einem niedrigen Einstiegshindernis für VR-Neulinge.

Das gezeigte Tutorial erinnert in seiner Aufmachung an moderne Onboarding-Prozesse anderer VR-Plattformen wie Meta Quest oder PlayStation VR2. Valve scheint großen Wert auf die Integration in das bestehende Steam-Ökosystem zu legen. Menüs, Icons und Navigationsstrukturen orientieren sich deutlich an SteamOS und dem Big-Picture-Modus.

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Valve hält sich weiterhin bedeckt

Valve hat sich zu dem Leak nicht geäußert. Dass ein solches Tutorial aber bereits im Internet kursiert, ist meist ein verlässliches Anzeichen darauf, dass es bis zur offiziellen Enthüllung nicht mehr allzu lange dauern könnte.

Erst dann wird es handfeste Informationen zu der verbauten Hardware, den Features des Stream Frames, dem Preis und der Veröffentlichung geben.