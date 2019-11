Steam bannt über Nacht 1.000 Spiele - was steckt dahinter?

Steam mistet aus. Unmittelbar vor dem anstehenden Herbst Sale verschwinden laut der Datenbank-Seite Steam Tools an die 1.000 Spiele von Valves Plattform. Zu den betroffenen Titeln gehören Spiele wie Sly Pigs, Angry VS Android, Rescue Lucy 2 - ihr merkt also: vor allem unbekannte Namen.

Über die Gründe hält sich Valve größtenteils bedeckt. Gegenüber PCGamer heißt es nur: »Wir sind jüngst auf eine Handvoll Partner gestoßen, die unser Steamworks-Tool ausnutzen. Wir haben den entsprechenden Partnern eine Mail geschrieben.«

Auf Twitter wird fleißig über die Zusammenhänge debattiert. Die Entwicklerin Alexandra Frock weist nach, dass sehr viele betroffene Spiele auf denselben russischen Publisher zurückzuführen sind, der unter diversen Namen Spiele auf Steam veröffentlicht.

A good chunk of them are linked to a single publisher in Russia (I think "Dagestan Technology" is the first name they use) going under a very large number of different names. Here's a tool that points out dev/pub relationships by support contact info: https://t.co/EqJQN9F2n1