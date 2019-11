Steam ist eine Plattform im Umbruch: Krise oder zweiter Frühling?

Steam wird angegriffen: Der Epic Games Store ist der aktuell wohl größte Konkurrent, 2019 erschienen zahllose Exklusivspiele nicht mehr auf Valves bis dato unumstrittener PC-Plattform. Wie sieht die Zukunft von Steam aus? Kann Valve zurückschlagen oder wiegt der Aderlass großer Publisher (Activision Blizzard und Ubisoft haben der Plattform den Rücken gekehrt) zu schwer?



Bei GameStar Plus widmen wir uns in einer Reihe von Artikeln und Videos dem Phänomen Steam: Das sind die Probleme. So funktioniert Steam für Entwickler. Wie konnte Valve den Markt dominieren? Und schon am Freitag dieser Woche gibt's den nächsten großen Report zu Steam 2.0: Deutet die Rückkehr von Bethesda und Electronic Arts und der Release neuer Features ein Revival der wichtigsten PC-Download-Plattform an?



Die Steam-Krise: Was läuft schief bei Valve?

PC-Spiele ohne Steam? Noch vor wenigen Jahren undenkbar. Activision Blizzard, Ubisoft und Bethesda sehen das mittlerweile offenbar anders. Einzelspiele wie Fortnite auch. Gibt es einen Steam-Exodus? Und wenn ja, ist das eine gute Sache?



Report lesen: Der Steam-Exodus - Mal Dampf ablassen?

Steam ist die wohl größte digitale Spieleplattform. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass Valve seine schnell wachsende Community immer weniger im Griff hat. Von fehlenden Moderatoren, Hassgruppen und grassierender Zensur.



Report lesen: Streit, Zensur, Willkür - Anarchie auf Steam?

Was Steam mit uns Spielern macht

Zu viele Spiele auf Steam? Zwei Medienpsychologen erklären, wie ein Pile of Shame entsteht, und geben Tipps, wie ihr ihn abarbeiten könnt. Wer von euch braucht noch 785 Stunden, um alle Spiele in seiner Steam-Bibliothek durchzuspielen?



Report lesen: Tipps von Psychologen: So bekämpft ihr euren Pile of Shame

Steam hat die Art, wie wir Unterhaltungs-Software am PC konsumieren, maßgeblich verändert. Nicht ausschließlich zum Guten, aber auf teils erstaunlich plakative Weise – wie unsere statistische Analyse zeigt.



Report lesen: Steam in Zahlen - Was die Steam-Statistiken über uns Spieler verraten

Steam von 2003 bis 2019: Valves Vergangenheit und Konkurrenz

Zwei Microsoft-Millionäre gründen ein Entwicklerstudio ohne feste Hierarchien - die Keimzelle einer Weltmacht. Wir blicken zurück auf den kometenhaften Aufstieg von Valve - von Half-Life über Steam bis Dota 2 und Hardware-Abenteuer.



Report lesen: Der Aufstieg von Valve, Teil 1 und Teil 2: Alle Macht dem (Online-)Volke!



Geheimwaffe Blockchain: Mit Kryptowährung und der Möglichkeit, digitale Spiele auf dem Gebrauchtmarkt zu verkaufen, fordert der europäische Underdog Robot Cache den US-Riesen Steam in Sachen Online-Distribution von PC-Spielen heraus.



Report lesen: Steam-Konkurrent Robot Cache

