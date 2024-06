Die Steam-Bestseller zeigen ganz klar, warum Elden Ring so groß ist

Elden Ring feiert auf Steam seinen zweiten Frühling.

Konnichiwa und Glückwunsch, liebes FromSoftware! Der Release des ersten (und wohl einzigen) DLCs für Elden Ring lockt selbst die scheuesten Winkekatzen hinter den Öfen hervor. Userzahlen und Umsatzschätzungen könnten kaum besser sein.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Schnell zu den Highlights:

Elden Ring und Shadow of the Erdtree

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die beste Erweiterung, die From Software je gemacht hat!

Warum ist Elden Ring so groß? Ganz einfach: Nur ganz, ganz wenige Spiele schaffen mit DLC-Releases derartige Verkaufserfolge. Spontan fällt uns da noch Cyberpunk 2077 ein, das mit dem Release von Phantom Liberty ähnliche Beobachtungen ermöglichte.

Zwar kennen wir keine genauen Zahlen, aber wenn Elden Ring selbst Titanen wie Counter-Strike 2 von der Spitzenposition verdrängt, haben wir zumindest einen Hauch von Ahnung, wieviel Geld da geflossen sein muss. Auf Steam belegen Elden Ring und der DLC Shadow of the Erdtree derzeit die Plätze 1 und 2, was ihren überwältigenden Erfolg bestätigt.

Indes fördert der DLC-Release auch einige Probleme in Elden Ring zutage.

Mehr erfahren? Wir haben das Addon einem ausführlichen Test unterzogen, den ihr hier abrufen könnt:

Shadow of the Erdtree im Test Kaum zu glauben, aber wahr: Elden Ring wird noch besser - und schwerer von Elena Schulz

Die kompletten Top 10 auf Steam

