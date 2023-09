Steam Top 10: Cyberpunk 2077 kann immer noch Berge versetzen

Jackie Welles wäre stolz, denn Cyberpunk 2077 erkämpft sich gleich zwei Chart-Positionen bei Steam.

Eddies regieren die Welt und ein großer Name braucht keine Vorstellung: Letzte Woche verkaufte sich nicht nur die neue Erweiterung Phantom Liberty bei Steam blendend. Weit besser noch schneidet das Hauptspiel Cyberpunk 2077 ab. Und es gibt auch eine traurige Geschichte in den Top 10.

Hier könnt ihr die vollständige Liste der letztwöchigen Steam-Topseller sehen:

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel-Shooter | Release: 26. September 2023 | Preis: 29,99 Euro

Schaut her, wer hätte das gedacht? Phantom Liberty verkauft sich blendend, aber wird von seinem eigenen Hauptspiel in den Top 10 geschlagen. Anscheinend war der Release der Erweiterung quasi ein Weckruf für alle, die Cyberpunk 2077 noch nicht gespielt haben.

Phantom Liberty erweitert Cyberpunk 2077 um den neuen Stadtteil Dogtown und eine neue Geschichte, die sich um Spionage dreht. Dazu kommen neue Waffen, Autos und dergleichen. Im Vorfeld – und das ist auch für reine Hauptspiel-Besitzer wichtig – erschien das kostenlose Update 2.0 für Cyberpunk 2077, das viele lange gewünschte Verbesserungen bringt.

Unser Test Phantom Liberty macht das Beste von Cyberpunk 2077 noch besser von Natalie Schermann

Payday 3

Genre: Koop-Shooter | Release: 21. September 2023 | Preis: 39,99 Euro

Lange Jahre mussten Fans auf Payday 3 warten, endlich kommt es raus – und wird auf Steam zerrissen. Die Bewertungen dort stehen im tiefroten Bereich, über 27.000 Steam-Rezensionen fallen größtenteils negativ aus.

Der Koop-Shooter mit Raubüberfällen leidet unter Server-Problemen und anderen technischen Unzulänglichkeiten. Schade, findet unser Autor Christian Schwarz, der darunter im Test ein tolles Spiel erkennt. Hoffentlich stopfen die Entwickler die Löcher so schnell wie möglich.

EA Sports FC 24

Genre: Sportspiel | Release: 29. September 2023 | Preis: 69,99 Euro

Da ist es also, das erste Fußballspiel von EA Sports ohne FIFA-Lizenz. Abseits davon ändert sich relativ wenig. Klingt widersinnig, aber wahrscheinlich ist das ein Grund, warum EA Sports FC 24 so viel vorbestellt wird, dass es schon vor Release in die Topseller klettert. Fans sind sich sicher zu wissen, was sie bekommen.

Unser Tester Fabiano stellte fest, dass die große Revolution ausbleibt, aber der Titel dennoch überzeugen kann:

Hat euch ein Vertreter in den Top-10 der umsatzstärksten Steam-Spiele überrascht? Welcher war es und warum? Habt ihr vor, Phantom Liberty zu spielen oder seid mit Cyberpunk 2077 noch gar nicht durch? Wart ihr vielleicht einer der Käufer von den Top 10 Spielen? Und was haltet ihr ganz allgemein von diesem Format? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!