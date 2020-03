Verderben kommt mit Doom Eternal gleich viermal über die Steam Charts

Die Steam Charts diese Woche werden von Doom (dt.: Verderben) dominiert. Das Spiel baut seine Führung aus und taucht gleich ganze vier Mal in den Top Ten auf. Damit verdrängt es unter anderem das Valve Index VR Kit.

»Muss töten!« dachte sich Doom Eternal wohl, als es seinen Siegesfeldzug begonn. Während es bereits in der letzten Woche mit seinen Vorbestellungen auf Platz sechs und acht war, ist es jetzt auf Position eins, zwei, fünf und sieben. Es taucht so häufig auf, da nicht nur die normale und die Deluxe Edition separat gewertet werden, sondern auch die echten Verkäufe und die Vorbestellungen.

Borderlands 3 hält sich trotz allem wacker. Dessen beide Einträge rutschen nur jeweils eine Position nach hinten. Ori and the Will of the Wisps hat es härter getroffen und es fliegt von Platz vier ganz an das Ende der Liste.

Der Seasonpass für Rainbow Six, Playerunknown's Battlegrounds, Granblu Fantasy Versus und State of Decay 2 verabschieden sich indes aus den Charts. Dafür kommen Grand Theft Auto 5 sowie Monster Hunter World: Iceborne zurück. Und mit dem Stellaris-DLC Federations taucht ein neuer Titel auf.

Die Steam-Verkaufscharts (16. März - 22. März)

Doom Eternal Doom Eternal (Pre-Purchase) Borderlands 3 Borderlands 3 Doom Eternal Deluxe Edition (Pre-Purchase) Stellaris: Federations Doom Eternal Grand Theft Auto 5 Monster Hunter World: Iceborne Ori and the Will of the Wisps

