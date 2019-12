Steam Charts der Woche: Das letzte Aufbäumen des Steam Controllers

Valve wird die Produktion des Steam Controllers einstellen. Um dem Gerät die letzte Ehre zu erweisen (und die Bestände zu leeren), gab es während des Steam Sales einen immensen Rabatt von 90 Prozent. Dieser Schleuderpreis wirkt sich auf die Verkaufscharts der vergangenen Woche aus: Der Steam Controller stieg auf Platz 2 der Produkte mit höchsten Umsatz auf. Nur Valves Index VR bleibt erfolgreicher.

Die Ankündigung von Half-Life: Alyx verschafft dem VR-Gerät seit Wochen stetigen Auftrieb. Auch in der vergangenen Woche erzielte es die höchsten Umsätze - was natürlich auch am saftigen Preis von über 1.000 Euro liegt.

Die übrigen Platzierungen setzen sich aus aktuellen Erscheinungen, Dauerbrennern und Steam-Sale-Rabattkönigen zusammen. Sekiro war während der Herbst-Aktion beispielsweise vergleichsweise stark reduziert. Halo: The Master Chief Collection und Star Wars Jedi: Fallen Order punkten hingegen vor allem durch Aktualität.

Steam-Verkaufscharts (25. Nov. bis 1. Dez. 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.

