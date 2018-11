Steam Charts - König Fußball schnappt sich den Wochensieg

Am vergangenen Donnerstag erschien der Football Manager 2019 und die Vorfreude der Steam-Community war anscheinend nicht gerade auf Bezirksliga-Niveau, sondern spielte gleich in der Champions League mit. In der Woche vom 29. Oktober bis zum 4. November 2018 erzielte die Simulation genügend Umsatz, um sich den ersten Tabellenplatz zu sichern.

Dahinter hat auch der mittlerweile abgelaufene Halloween-Sale die Plätze etwas durcheinandergewirbelt. The Witcher 3 schafft in der Game of the Year Edition den zweiten Platz. Verfolgt wird das Rollenspiel von zwei Altbekannten mit Steam-Charts-Dauerkarte: Playerunknown's Battlegrounds und Grand Theft Auto 5.

Zurück in der Top 10 sind Dark Souls 3 in der Komplettfassung The Fire Fades Edition und Divinity: Original Sin 2 in der aufgemotzten Definitive Edition. Neueinsteiger auf Platz sieben ist das Grusel-Adventure mit Tentakelgarantie: Call of Cthulhu.

Ubisofts neues Action-RPG schafft es in dieser Woche ebenfalls unter die umsatzträchtigsten Titel auf Steam: Assassin's Creed: Odyssey findet sich auf dem achten Platz wieder. Den Abschluss bilden mit The Forest und Rust zwei altbekannte Survival-Abenteuer.

Die Steam-Verkaufscharts (29. Oktober bis 4. November 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.